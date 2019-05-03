Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»РИА Новости вчера в 17:32
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
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Общество
Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой
Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Футбол
Абрамович не планирует продавать «Челси»
Обновлено в 04:24
Политика
В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт
В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Общество
Российские подростки хотят найти работу до наступления совершеннолетия
Общероссийский народный фронт провел опрос и узнал, что большая часть подростков в России готова работать или стать волонтерами до наступления совершеннолетия.
Обновлено в 04:07
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли начали встречаться в 2011 году, а в сентябре 2012 года официально зарегистрировали свои отношения.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Шоу-бизнес
Ксения Собчак тепло поздравила маму с днем рождения
Ксения Собчак посвятила родному человеку теплое поздравление в личном блоге и опубликовала милую фотографию с именинницей.
Обновлено вчера в 05:04
Космос
Запуск ракеты с кораблем Dragon и грузом для МКС перенесли на 4 мая
В предыдущий раз запуск Dragon к МКС осуществлялся 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 03:25
Политика
В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму
Обновлено в 02:29
Общество
Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном ветре и дожде 3 мая
Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о сильном ветре и дожде в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:52
Политика
Бойко прокомментировал слова Зеленского об Украине и РФ
Бойко заявил, что таким образом Зеленский идет по стопам бывшего президента Петра Порошенко, который привел страну к тяжким последствиям.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Россия хочет включить Турцию в проект ЗРС С-500 «Прометей»
Согласно сведениям, представленным турецким изданием «Anadolu», генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов выразил готовность сделать Турцию ближайшим российским партнёром по проекту зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей».
Обновлено вчера в 20:12
Космос
Воду на Землю доставили астероиды
Обновлено в 02:44
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Авто
Компактный кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
«Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Карелии столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:17
Кино
Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
Обновлено в 02:36
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Улан-Удэ загорелось административное здание
Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Обновлено вчера в 10:00