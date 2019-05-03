Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»РИА Новости вчера в 17:32
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
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Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости вчера в 17:32
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