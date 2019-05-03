Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»РИА Новости вчера в 17:32

Разумная идея, полностью поддерживаю. Тогда предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях.

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Политика Коломойский назвал Зеленского «общей победой» с Аваковым над Порошенко Украинский медиа-магнат Игорь Коломойский назвал победу на выборах президента Украины комика Владимира Зеленского «общей победой» с главой МВД страны Арсеном Аваковым над пока еще главой государства Петром Порошенко.

Религия «Самая тяжелая работа». Сколько стоит написать икону Чем сегодня живут иконописцы и почему так дороги мерные иконы — в материале РИА Новости.

Кино Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».

Происшествия В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.

Армия и оружие В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе В Бельгии состоится церемония передачи полномочий новому Верховному главнокомандующему силами НАТО генералу США Тоду Уолтерсу, который сменит на этом посту Кёртиса Скапаротти.

Происшествия «Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.

Хоккей «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии Филипп Грубауэр отразил все 32 броска. Таким образом, "Колорадо" сравнял счет в серии — 2:2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая.

Космос Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.

Политика ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны.

Общество В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани» В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".

Музыка Billboard выбрал лучших исполнителей года В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.

Политика Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая Слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в суде Лондона состоятся 30 мая.

Экономика Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

Политика Путин подписал закон об изоляции Рунета Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».

Здоровье В Сызрани начальников призвали не унижать своих подчиненных-доноров Зачастую начальники не верят в подлинность справок и этим унижают доноров, – предупредила заместитель главврача станции переливания крови Нина Остапчук.

Общество В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях В Росгвардии российским гражданам посоветовали не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе в период майских праздников, для того чтобы избежать квартирных краж, заявил старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов.

Шоу-бизнес Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов «Гарри никогда бы не рискнул оказаться так далеко от Меган, когда близятся роды», — убеждены пользователи Сети.

Происшествия Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Футбол Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Общество Как догулять майские: болеем за «Урал», идём на выставку кошек и открываем мотосезон Возрастное ограничение: 0+ Выставка / «Золотая кошка Екатеринбурга» Если вы любите животных, не пропустите отборочный тур на выставку «Золотая Кошка России», который пройдёт в КОСК «Россия».