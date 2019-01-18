Климкин предложил тотально переформатировать отношения с РоссиейRT на русском 06:15

Мы сейчас свели весь комплекс отношений с РФ к минимуму. Никто не может претендовать на какую-то нормальность в наших отношениях. Это мы окончательно проехали, этого не будет ни завтра, ни послезавтра. Но нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Российской Федерацией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости тотального переформатирования отношений с Россией.

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Армия и оружие Армия и оружие 20 сирийцев погибли в результате авиаудара сил коалиции В результате очередной воздушной атаки сил международной коалиции в деревне Багуз-Тахтани в провинции Дейр-эз-Зор погибли 20 мирных жителей.

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Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили, что силовики выпустили более 30 мин по югу республики Украинские силовики выпустили в пятницу более 30 мин калибром 120 и 82 миллиметров по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Политика Политика В Белграде Путина приветствовали 130 тыс. человек Президента Российской Федерации Владимира Путина возле храма Святого Саввы в Белграде приветствовали 130 тысяч сербов.

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Армия и оружие Армия и оружие Пентагон анонсировал размещение систем перехвата ракет в космосе «Наша цель проста — обладать возможностью идентифицировать и уничтожить любую ракету, запущенную с целью атаки на США из любой точки мира», — заявил он, анонсируя противоракетную доктрину.