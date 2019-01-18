Политика

Климкин предложил тотально переформатировать отношения с РоссиейRT на русском 06:15

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости тотального переформатирования отношений с Россией.
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Павел Климкин
Мы сейчас свели весь комплекс отношений с РФ к минимуму. Никто не может претендовать на какую-то нормальность в наших отношениях. Это мы окончательно проехали, этого не будет ни завтра, ни послезавтра. Но нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Российской Федерацией.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости 05:58

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