Политика
Климкин предложил тотально переформатировать отношения с РоссиейRT на русском 06:15
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости тотального переформатирования отношений с Россией.
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Мы сейчас свели весь комплекс отношений с РФ к минимуму. Никто не может претендовать на какую-то нормальность в наших отношениях. Это мы окончательно проехали, этого не будет ни завтра, ни послезавтра. Но нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Российской Федерацией.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости 05:58
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