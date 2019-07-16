Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООНRT на русском 12:24
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации. Об этом он написал в своём Facebook.
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с чего всё началось
Ранее Климкин заявил о готовности МИД предложить ООН сделать украинский официальным языком организации. По его словам, МИД Украины в настоящее время «активно продвигает разные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации».RT на русском12:57
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Космос
«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Протона-М»
Обновлено в 11:32
Политика
Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию
Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
Обновлено в 17:22
Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
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Политика
Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер
Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Гаджеты
Механическая клавиатура Kinesis Gaming Freestyle Edge RGB разделена на две части
Обновлено в 17:54
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
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Гаджеты
Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0
Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.
Обновлено в 07:24
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено в 12:12
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Гаджеты
Ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео
Сегодня новый ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео, распространенном в социальной сети.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО
«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Bloomberg узнал об идее Венесуэлы перейти на российский аналог SWIFT
Правительство Венесуэлы изучает возможность присоединения к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
Расследование катастрофы МН-17 пять лет тиражирует фейки
Очередной отчет журналистской группы Bellingcat, который посвящен расследованию крушения малайзийского рейса МН-17 на Донбассе, вышел недавно.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Тигр выскочил из машины на дорогу в Иваново
Обновлено в 09:14
Финансы
Британский фунт продолжил падение
Давление на фунт оказывают опасения инвесторов относительно перспективы того, что уже в конце июля во главе Консервативной партии и британского кабмина встанет евроскептик Борис Джонсон.
Обновлено в 07:10
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено в 15:12
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Москве в ДТП пострадали пять человек
На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
Обновлено в 14:35
Политика
Меркель во второй раз прослушала гимн сидя
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено в 15:47
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Финансы
Россия продолжает продавать госдолг США, снизила вложения в него до $12 млрд – минфин США
Россия в мае снизила вложения в государственные ценные бумаги США почти на 760 миллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Обновлено в 17:04