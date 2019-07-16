Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООНRT на русском 12:24

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации. Об этом он написал в своём Facebook.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили идею Климкина сделать украинский официальным языком ООН

Ранее Климкин заявил о готовности МИД предложить ООН сделать украинский официальным языком организации. По его словам, МИД Украины в настоящее время «активно продвигает разные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации».
RT на русском12:57

Подробнее о событии

Климкин хочет сделать украинский языком ООН вместо русского

Газета.Ru17:28

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Известия15:52

Климкин заявил о готовности сделать украинский языком ООН

News.ru13:00

Климкин предлагает сделать украинский язык официальным в ООН

ФАН14:00

Климкин засомневался в важности русского языка

Lenta.ru13:16

Глава МИД Украины предложил сделать украинский официальным языком ООН

РБК14:09

В Госдуме оценили идею Климкина сделать украинский официальным языком ООН

RT на русском12:57
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
Космос

«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Протона-М»

Обновлено в 11:32
Политика

Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию

Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
Обновлено в 17:22
Экономика

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Политика

Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Гаджеты

Механическая клавиатура Kinesis Gaming Freestyle Edge RGB разделена на две части

Обновлено в 17:54
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Обновлено в 16:49
Гаджеты

Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0

Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.
Обновлено в 07:24
Гаджеты

Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа

Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено в 12:12
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 23:59
Гаджеты

Ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео

Сегодня новый ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео, распространенном в социальной сети.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления

В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено в 14:05
Политика

Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Bloomberg узнал об идее Венесуэлы перейти на российский аналог SWIFT

Правительство Венесуэлы изучает возможность присоединения к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:10
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено в 17:59
Армия и оружие

Расследование катастрофы МН-17 пять лет тиражирует фейки

Очередной отчет журналистской группы Bellingcat, который посвящен расследованию крушения малайзийского рейса МН-17 на Донбассе, вышел недавно.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Тигр выскочил из машины на дорогу в Иваново

Обновлено в 09:14
Финансы

Британский фунт продолжил падение

Давление на фунт оказывают опасения инвесторов относительно перспективы того, что уже в конце июля во главе Консервативной партии и британского кабмина встанет евроскептик Борис Джонсон.
Обновлено в 07:10
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Обновлено в 15:12
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Москве в ДТП пострадали пять человек

На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
Обновлено в 14:35
Политика

Меркель во второй раз прослушала гимн сидя

Обновлено в 08:49
Гаджеты

Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки

Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено в 15:47
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Финансы

Россия продолжает продавать госдолг США, снизила вложения в него до $12 млрд – минфин США

Россия в мае снизила вложения в государственные ценные бумаги США почти на 760 миллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Обновлено в 17:04
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