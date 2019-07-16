Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООНRT на русском 12:24
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации. Об этом он написал в своём Facebook.
Читать в источнике
Оценить137
с чего всё началось
Ранее Климкин заявил о готовности МИД предложить ООН сделать украинский официальным языком организации. По его словам, МИД Украины в настоящее время «активно продвигает разные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации».RT на русском12:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
Здоровье
Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач
О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Политика
Лавров назвал условие снятия запрета на полеты в Грузию
Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
Обновлено в 17:22
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Политика
Голубева посчитали устойчивым губернатором
Глава Ростовской области Василий Голубев попал в «желтую» зону нового рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг».
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Наука
3D-микроскоп создает изображение внутреннего строения клетки без ее повреждения
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
В Совфеде пообещали ликвидацию Украины в случае атаки на Крымский мост
Обновлено в 10:28
Гаджеты
Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500
Обновлено в 12:55
Культура
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено в 12:13
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Космос
Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины
Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Интернет
Хакер получил $30 000 за взлом Instagram
Обновлено в 08:16
Футбол
Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено в 18:05
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика
Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Политика
Лавров разъяснил, зачем жителям Донбасса гражданство РФ
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не навязывает жителям Донбасса гражданство, это решение они принимают сами.
Обновлено в 17:31
Экономика
Российские миллионеры обогащались в пять раз быстрее в 2018 году
Темпы роста частного капитала в России в прошлом году составили 9 процентов, что почти в пять раз выше общемирового уровня.
Обновлено в 15:40
Экономика
Порядок приобретения паёв инвестиционных фондов может измениться
По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, управляющего наделяют правом приобретать за счёт имущества, находящегося в доверительном управлении, паи любых паевых инвестиционных фондов.
Обновлено в 07:24
Баскетбол
«Химки» подпишут контракт с Йовичем
Стоит отметить, что Йович — рекордсмен Евролиги по количеству совершённых передач за один матч.
Обновлено в 16:17
Политика
Силуанов рассказал о причинах развала СССР
Причиной распада СССР стала неграмотная финансовая политика руководства страны в конце 80-х годов, заявил глава минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 16:24
Политика
Меркель сидя прослушала гимн Молдавии на встрече в Берлине
Обновлено в 09:01
Политика
США придумывают наказание для Турции за С-400
Как писал News.ru, ранее сообщалось, что США могут объявить о введении ограничительных мер в отношении Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 до 21 июля включительно.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Наука
Алгоритм глубокого обучения исследователей UCI собирает кубик Рубика быстрее человека
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Политика
Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота
Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено в 09:01