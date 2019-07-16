Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООНRT на русском 12:24
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации. Об этом он написал в своём Facebook.
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Политика
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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
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Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
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Компания "Нафтогаз Украины" заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа европейским потребителям в связи с ремонтными работами газопровода "Северный поток".
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Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.
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Культура
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Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
Обновлено в 11:17
Политика
Соколову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
Обновлено в 12:49
Политика
Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии
Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Четыре села в Чечне остались без света после падения самолета
ЧП произошло в станице Новощедринская при проведении сельскохозяйственных работ. Легкомоторный самолет упал Ан-2 на жилой дом.
Обновлено в 05:53
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Wi-Fi негативно повлиял на пищевое поведение пчел
Третья группа включала в себя пчел, помещенных в клетку Фарадея уже с работающим Wi-Fi-роутером, расположенным на полке под крышкой.
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Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Политика
Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову
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Обновлено в 11:53
Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
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Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина переписала завещание на Бари Алибасова
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Футбол
Малиновский перешел в «Аталанту»
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«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву»
В прошлом сезоне 31-летний Анисимов набрал 37 (15+22) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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