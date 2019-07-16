Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООНRT на русском 12:24

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации. Об этом он написал в своём Facebook.
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Климкин хочет предложить ООН украинский язык в качестве официального

Комсомольская правда15:13

В Госдуме оценили идею Климкина сделать украинский официальным языком ООН

RT на русском12:57

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

РЕН ТВ14:33

Глава МИД Украины предложил сделать украинский официальным языком ООН

РБК14:09

Климкин засомневался в важности русского языка

Lenta.ru13:16

Климкин заявил о готовности сделать украинский языком ООН

News.ru13:00

Климкин потребовал сделать украинский язык официальным в ООН

Газета.Ru14:58
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Скончалась актриса Ольга Вяликова

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Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
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Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
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ЧП произошло в станице Новощедринская при проведении сельскохозяйственных работ. Легкомоторный самолет упал Ан-2 на жилой дом.
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