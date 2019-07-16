Ранее Климкин заявил о готовности МИД предложить ООН сделать украинский официальным языком организации. По его словам, МИД Украины в настоящее время «активно продвигает разные инициативы по утверждению украинского языка и транслитерации».

с чего всё началось

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что готов предложить ООН украинский язык в качестве официального.

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