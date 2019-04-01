Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с РоссиейРИА Новости 07:00
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
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Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Эксперты МАК приступили к расследованию авиакатастрофы в Германии
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета прибыли на место крушения самолета, в котором погибла совладелица S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 06:44
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городах
Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:28
Авто
13 компаний изменили цены на автомобили в России
Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.
Обновлено в 04:39
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Наука
Ученые определили состав пчелиного клея для цветочной пыльцы
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов проговорился о проблемах в браке с Анастасией Костенко
Футболист Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко, свой третьей по счету жены.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол
Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси
Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки
В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрели апелляцию командира подводной лодки "Ростов-на-Дону" Андрея Адамского, который был уволен по состоянию здоровья, суд второй инстанции признал увольнение правомерным, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.
Обновлено в 04:53
Политика
ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Интернет
Шпионская программа годами маскировалась под приложения для Android
Вирусная программа маскировалась под приложения мобильных операторов либо сервисные приложения, которые пользователи скачивают для улучшения работы устройств.
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения
Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
Обновлено в 02:41
Экономика
Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru
Сервисы по поиску вакансий являются одним из стратегических элементов экосистемы кредитной организации, и приобретение Rabota.ru, ожидают в банке, позволит создать на основе уже существующего сервиса «масштабного игрока рынка».
Обновлено в 07:00
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Игры
В картах Google появилась змейка
В приложении "Google Карты" в честь 1 апреля появилась встроенная игра "Змейка".
Обновлено в 06:06
Политика
Ушел из жизни знаменитый оружейник Николай Макаровец
В Туле скончался разработчик систем залпового огня, легендарный конструктор Николай Макаровец.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты
Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
Обновлено в 05:20
Политика
ДНР: с Зеленским не получится никакого диалога
В Донецкой Народной Республике не видят возможности для проведения диалога с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44
Общество
ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов
Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%).
Обновлено в 06:55
Футбол
ФК «Зенит» намерен взыскать с «Тосно» 3,3 млн рублей
Петербургский футбольный клуб «Зенит» подал иск о взыскании долга в размере 3,34 млн рублей с обанкротившегося клуба «Тосно».
Обновлено в 06:03
Общество
После объезда Текслера в Челябинске закрыли киоск с шаурмой
Сегодня, 1 апреля, стало известно, что из подземного перехода на площади Революции «исчез» и киоск, торгующий шаурмой.
Обновлено в 02:58
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено 29 марта в 16:36