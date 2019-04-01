Политика

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с РоссиейРИА Новости 07:00

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
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Климкин поздравил украинцев с расторжением договора о дружбе с Россией

RT на русском07:35

«Без дураков»: Климкин поздравил украинцев с разрывом дружбы с Россией

Московский Комсомолец07:24

Договор о дружбе между РФ и Украиной официально прекращает действие

Life.ruвчера в 17:46

С сегодняшнего дня перестает действовать договор о дружбе Украины с Россией

Эхо Москвы06:01

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие

РБКвчера в 21:13

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией

РИА Новости07:00

Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с РФ прекращает действие

ТАССвчера в 17:05
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Политика

Матвиенко назвала итоги выборов на Украине провалом Порошенко

Обновлено в 07:10
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Эксперты МАК приступили к расследованию авиакатастрофы в Германии

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета прибыли на место крушения самолета, в котором погибла совладелица S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 06:44
Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городах

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:28
Авто

13 компаний изменили цены на автомобили в России

Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.
Обновлено в 04:39
Экономика

«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Наука

Ученые определили состав пчелиного клея для цветочной пыльцы

Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов проговорился о проблемах в браке с Анастасией Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко, свой третьей по счету жены.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол

Папа Римский призвал людей не поклоняться Месси

Папа Римский Франциск признал футбольный талант своего соотечественника Лионеля Месси, но заметил, что того не стоит приравнивать к богу.
Обновлено в 06:46
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Обновлено в 07:39
Армия и оружие

Военный суд Ростова признал законным увольнение командира подлодки

В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрели апелляцию командира подводной лодки "Ростов-на-Дону" Андрея Адамского, который был уволен по состоянию здоровья, суд второй инстанции признал увольнение правомерным, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.
Обновлено в 04:53
Политика

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Интернет

Шпионская программа годами маскировалась под приложения для Android

Вирусная программа маскировалась под приложения мобильных операторов либо сервисные приложения, которые пользователи скачивают для улучшения работы устройств.
Обновлено в 03:29
Гаджеты

Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах

Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения

Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
Обновлено в 02:41
Экономика

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru

Сервисы по поиску вакансий являются одним из стратегических элементов экосистемы кредитной организации, и приобретение Rabota.ru, ожидают в банке, позволит создать на основе уже существующего сервиса «масштабного игрока рынка».
Обновлено в 07:00
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Игры

В картах Google появилась змейка

В приложении "Google Карты" в честь 1 апреля появилась встроенная игра "Змейка".
Обновлено в 06:06
Политика

Ушел из жизни знаменитый оружейник Николай Макаровец

В Туле скончался разработчик систем залпового огня, легендарный конструктор Николай Макаровец.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты

Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
Обновлено в 05:20
Политика

ДНР: с Зеленским не получится никакого диалога

В Донецкой Народной Республике не видят возможности для проведения диалога с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие

Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море

Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44
Общество

ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов

Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%).
Обновлено в 06:55
Футбол

ФК «Зенит» намерен взыскать с «Тосно» 3,3 млн рублей

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подал иск о взыскании долга в размере 3,34 млн рублей с обанкротившегося клуба «Тосно».
Обновлено в 06:03
Общество

После объезда Текслера в Челябинске закрыли киоск с шаурмой

Сегодня, 1 апреля, стало известно, что из подземного перехода на площади Революции «исчез» и киоск, торгующий шаурмой.
Обновлено в 02:58
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено 29 марта в 16:36
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