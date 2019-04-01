Политика
Климкин поздравил Украину с расторжением договора о дружбе с РоссиейГазета.Ru 07:59
Ранее сообщалось, что Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает существование. Отмечается, что соглашение было подписано 31 мая 1997 года. Документ предусматривает стратегическое партнерство между странами.
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Сегодня 1 апреля. А это значит, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ наконец утратил силу. С чем всех и поздравляю! Без дураков и без приколов, и выборы тут ни при чем.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости 07:00
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