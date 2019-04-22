Политика
Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»РБК 06:35
«Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде», — пошутил Климкин, приложив к своему посту видео с записью фрагмента из снятого по мотивам украинской сказки мультфильма «Жил-был пес». На видео уходящий в ночь волк оборачивается и говорит псу: «Ты заходи, если что».
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Поздравляю с демократическим выбором, а Владимира Зеленского — с победой. Сделаю всё, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться. Что делать дальше? Планов много. И политических, и личных. Об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде.
— Павел Климкин, украинский дипломатRT на русском 07:53
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