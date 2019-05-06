Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации ЗеленскогоГазета.Ru 06:41

Глава МИД Украины Павел Климкин собирается уйти в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, передает ФАН.
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Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку

РИА Новости07:58

Глава МИД Украины объяснил желание подать в отставку политической культурой

Lenta.ru07:28

Глава МИД Украины подаст в отставку

Коммерсантъ05:03

Эксперт оценил намерение Климкина предложить Зеленскому свою отставку

RT на русском07:05

Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку

ТАСС05:40

Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку

РБК06:18

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Газета.Ru06:41
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
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Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Обновлено в 07:06
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового командующего операцией объединённых сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Происшествия

Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 нет.
Обновлено в 05:34
Общество

Александр Беглов сохранил петербуржцам сквер в Кузнечном переулке

Обновлено в 09:47
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

В YouTube опубликован второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Политика

Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено в 10:08
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Собчак призвала россиян отказаться от полетов на Superjet

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала россиян отказаться от полетов на самолетах Sukhoi Superjet.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

В аэропорту Норильска пассажирский Boeing во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 04:13
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика

Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Космос

Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX успешно совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 10:04
Футбол

Салах не поможет «Ливерпулю» в ответном матче с «Барселоной»

Английский "Ливерпуль", в первой игре полуфинала Лиги чемпионов уступивший испанской "Барселоне" 0:3, оказался перед ответной игрой в еще более тяжелом положении, лишившись одного из своих лидеров.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области

Суд в понедельник арестовал до 4 июля жителя Челябинской области, который обвиняется в убийстве в жилом доме в городе Нязепетровске пятерых человек, в том числе 4-летнего ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Обновлено в 08:46
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

В хвостовой части сгоревшего «Суперджета» выжили лишь два пассажира

Обновлено в 09:22
Театры

Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова.
Обновлено в 08:45
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Гаджеты

Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

Обновлено в 03:55
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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