Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации ЗеленскогоГазета.Ru 06:41
Глава МИД Украины Павел Климкин собирается уйти в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, передает ФАН.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе
Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового командующего операцией объединённых сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Минтранс не увидел оснований для приостановки полетов SSJ 100
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что оснований для приостановки полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 нет.
Обновлено в 05:34
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
В YouTube опубликован второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Политика
Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко
В августе 2018 года во время речи Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок.
Обновлено в 10:08
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Собчак призвала россиян отказаться от полетов на Superjet
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала россиян отказаться от полетов на самолетах Sukhoi Superjet.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Авто
Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске
В аэропорту Норильска пассажирский Boeing во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 04:13
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика
Украинский депутат подарил жене романтическую поездку в Крым
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено в 08:33
Космос
Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX успешно совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 10:04
Футбол
Салах не поможет «Ливерпулю» в ответном матче с «Барселоной»
Английский "Ливерпуль", в первой игре полуфинала Лиги чемпионов уступивший испанской "Барселоне" 0:3, оказался перед ответной игрой в еще более тяжелом положении, лишившись одного из своих лидеров.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области
Суд в понедельник арестовал до 4 июля жителя Челябинской области, который обвиняется в убийстве в жилом доме в городе Нязепетровске пятерых человек, в том числе 4-летнего ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Обновлено в 08:46
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Театры
Депутат Госдумы уволил своего помощника за фаллоимитатор
Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов уволил своего помощника Алексея Шолохова.
Обновлено в 08:45