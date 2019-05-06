Климкин подаст в отставку после инаугурации ЗеленскогоГазета.Ru 06:41

Глава МИД Украины Павел Климкин собирается уйти в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, передает ФАН.

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

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