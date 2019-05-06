Климкин подаст в отставку после инаугурации ЗеленскогоГазета.Ru 06:41

Климкин добавил, что новый президент должен выбрать себе команду из новых людей, однако сам он из политики пока уходить не собирается. Глава МИД Украины Павел Климкин собирается уйти в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Происшествия Посол США в РФ выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево Посол США в России Джон Хантсман выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб при аварийной посадке пассажирского воздушного судна в московском аэропорту «Шереметьево».

Происшествия Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.

Политика Зеленский временно вышел из бизнеса Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.

Политика Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка» Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.

Политика Песков прокомментировал слова Помпео о визите Ким Чен Ына в Россию Связывать решение КНДР о проведении ракетных пусков с визитом северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию абсолютно некорректно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.

Происшествия Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.

Гаджеты Сбербанк запатентовал «умный» холодильник Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.

Происшествия СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Кино Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов» После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.

Хоккей «Салават Юлаев» обменял Федотова и Терещенко в «Трактор» «Салават Юлаев» объявил об обмене с «Трактором». В Челябинск переезжают голкипер Иван Федотов и защитник Сергей Терещенко.

Авто Пикап Mercedes-Benz обзавелся спецверсией Edition 1 Компания Mercedes-Benz представила на австралийском рынке специальную версию пикапа X-Class под названием Edition 1. Такой автомобиль отличается оснащением и экстерьером с темным элементами декора.

Спорт Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо «На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.

Гаджеты IPhone 6S и iPhone SE сняли с производства Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Apple с производства сняты iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus.

Шоу-бизнес Отец Леонида Агутина перенес операцию на легких в Израиле Сын лично отвез родителя в Израиль, где квалифицированные специалисты в срочном порядке провели ему операцию.

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Шоу-бизнес Частично парализовало Анджелину Джоли Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.

Политика Россия может выйти из Совета Европы Напомним, в 2014 году делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили практически всех полномочий.