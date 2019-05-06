Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации ЗеленскогоГазета.Ru 06:41

Климкин добавил, что новый президент должен выбрать себе команду из новых людей, однако сам он из политики пока уходить не собирается. Глава МИД Украины Павел Климкин собирается уйти в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
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Глава МИД Украины подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Эхо Москвы06:51

Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку

РБК06:18

Глава МИД Украины подаст в отставку

Коммерсантъ05:03

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Газета.Ru06:41

Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку

ТАСС05:40

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

URA.Ru06:06

Эксперт оценил намерение Климкина предложить Зеленскому свою отставку

RT на русском07:05
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Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:51
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Происшествия

Посол США в РФ выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево

Посол США в России Джон Хантсман выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб при аварийной посадке пассажирского воздушного судна в московском аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Политика

Песков прокомментировал слова Помпео о визите Ким Чен Ына в Россию

Связывать решение КНДР о проведении ракетных пусков с визитом северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию абсолютно некорректно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:16
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Хоккей

«Салават Юлаев» обменял Федотова и Терещенко в «Трактор»

«Салават Юлаев» объявил об обмене с «Трактором». В Челябинск переезжают голкипер Иван Федотов и защитник Сергей Терещенко.
Обновлено в 06:59
Авто

Пикап Mercedes-Benz обзавелся спецверсией Edition 1

Компания Mercedes-Benz представила на австралийском рынке специальную версию пикапа X-Class под названием Edition 1. Такой автомобиль отличается оснащением и экстерьером с темным элементами декора.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Происшествия

«Черные ящики» лайнера SSJ-100 переданы специалистам для расшифровки

Обновлено в 02:59
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4

"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV.
Обновлено в 05:50
Спорт

Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо

«На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.
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Гаджеты

IPhone 6S и iPhone SE сняли с производства

Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Apple с производства сняты iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Отец Леонида Агутина перенес операцию на легких в Израиле

Сын лично отвез родителя в Израиль, где квалифицированные специалисты в срочном порядке провели ему операцию.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Частично парализовало Анджелину Джоли

Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Политика

Россия может выйти из Совета Европы

Напомним, в 2014 году делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили практически всех полномочий.
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие

ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе

ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Спорт

Бывшая ученица рассказала о методах тренерской работы Тутберидзе

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Красноярские ученые раскритиковали космическое меню НАСА

Обновлено в 07:15
Космос

Радиоактивные элементы появились благодаря взрыву нейтронных звезд

Обновлено 04 мая в 17:47
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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