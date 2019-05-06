Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации ЗеленскогоРИА Новости 05:07
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Читать в источнике
Оценить21
Во-первых, меня никто не будет увольнять, потому что у нас должна быть политическая культура. Я считаю, что правильно будет разрешить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать. Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это безусловно сделаю.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 05:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Спорт
Шубодерова: у Тутберидзе невозможно кататься
Обновлено в 05:06
Происшествия
Пассажирский самолет загорелся в Шереметьево
UPD В Следственном комитете подтвердили гибель 13 человек, в том числе двоих детей UPD Один человек погиб Пассажирский самолет Москва — Мурманск компании «Аэрофлот» экстренно вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево
В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Политика
Владимир Зеленский вышел из бизнеса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский вышел из бизнеса. Об этом рассказал его бизнес-партнер Сергей Шефир.
Обновлено в 05:12
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Футбол
Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»
Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 00:07
Общество
Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета
Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится.
Обновлено в 04:24
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Вступили в силу новые правила диспансеризации населения
6 мая в России в силу вступили новые правила проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
«Сел с огоньком». Работники Шереметьево посмеялись над посадкой горящего SSJ-100
Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где накануне произошло возгорание самолета SSJ-100, из-за которого погиб 41 человек, посмеялись над посадкой горящего лайнера.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы
В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Китай призвал США продолжить переговоры с КНДР по денуклеаризации
Дипломат отметил, что Китай не оставил без внимания ракетные пуски КНДР, а также реакцию на них со стороны международного сообщества, передаёт ТАСС.
Обновлено в 04:50
Общество
Султан Брунея объявил о моратории на казнь за гомосексуализм
Законы страны, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее в апреле.
Обновлено в 04:32
Хоккей
«Авангард» стал самой популярной российской командой в Instagram
Самой популярной российской командой стал финалист Кубка Гагарина «Авангард».
Обновлено в 04:58
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Проект нового онкодиспансера в Тамбове оценивают в 60,6 млн рублей
В Тамбовской области планируется строительство нового онкодиспансера. Проект обойдется в 60,6 млн рублей.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Алена Апина сняла на видео горящий SSJ-100 в Шереметьево
Звезда 90-х наблюдала, как полыхает самолет "Аэрофлота" SSJ-100, из терминала аэропорта.
Обновлено в 05:09
Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Происшествия
СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой
Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24