Политика

Климкин подаст в отставку после инаугурации ЗеленскогоРИА Новости 05:07

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
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Павел Климкин
Во-первых, меня никто не будет увольнять, потому что у нас должна быть политическая культура. Я считаю, что правильно будет разрешить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать. Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это безусловно сделаю.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 05:25

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