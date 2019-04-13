Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»RT на русском вчера в 16:02

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.

Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»

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