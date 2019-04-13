Политика
Климкин поблагодарил Польшу за ситуацию с парусником «Седов»RT на русском вчера в 16:02
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за отказ российскому паруснику «Седов» во входе в территориальные воды страны.
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Авто
Первая LADA Vesta с вариатором замечена на тестах в Тольятти
Обновлено вчера в 17:27
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Космос
В NASA раскрыли секрет установленных на Луне флагов США
Обновлено вчера в 23:06
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Футбол
Хусаинов: Лапочкин справедливо удалил футболиста ЦСКА Фернандеса в матче с «Оренбургом»
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" был справедливо удален главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.
Обновлено в 13:05
Экономика
Министр труда заявил о рекордном росте зарплат россиян
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин заявил о том, что в прошлом году реальная зарплата граждан выросла на 6,8, что является рекордным показателем с 2012 года.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Акция «Тотальный диктант» прошла в 82 регионах России
«Тотальный диктант» прошел в субботу почти в 80 странах мира. Столицей акции в этом году стал Таллин.
Обновлено в 14:15
Хоккей
Агенту Гаврикова предстоит встреча с «Коламбусом»
Агент защитника Владислава Гаврикова Дэн Мильштейн хочет 13 апреля встретиться с представителями клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье
На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
"Патриот" ждет самая глубокая в истории модели модернизация в рамках проекта "УАЗ Патриот-2020".
Обновлено в 08:14
Единоборства
Дэйна Уайт назвал следующего соперника Нурмагомедова в UFC
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, кто станет следующим соперником чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Компания Biostar рассказала, какие ее видеокарты подделывают
Мошенники решили поделывать доступные видеокарты Biostar, причем они неопытным пользователям предлагают GeForce G210, GeForce GT610 и GeForce GT740 по очень доступной цене.
Обновлено в 11:31
Путешествия
Названы самые популярные города для поездок на поезде
Создатели рейтинга отмечают, что в прошлом году Краснодар даже не был в двадцатке самых популярных городов для поездок железнодорожным транспортом.
Обновлено в 08:06
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини
Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Культура
В Эрмитаж привезли «Святого Георгия» Паоло Уччелло
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Авто
Орел, дракон и лев
Еще в 2007 году «лев» поселился под боком у «дракона»: тогда в Неполомице около Кракова открылся завод по сборке мановских грузовиков.
Обновлено в 15:50
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 15:03
Наука
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал
Короткие перерывы в учебе помогают лучше усваивать материал.
Обновлено в 06:33
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
По данным агентства, санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на миром рынке, поэтом Европа вынуждена покупать дорогую российскую нефть марки Urals.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Обновлено в 11:47