с чего всё началось

Как сообщала «Газета.Ru», ранее Климкин выражал мнение, что в массовом отъезде украинцев в другие государства в поисках трудоустройства нет ничего страшного, но называл происходящее «мегавызовом для Киева».

Политика Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.

Политика Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.

Происшествия Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.

Игры Сэм Лейк об Alan Wake 2: «Прошло столько времени, что ожидания очень выросли» В конце июля портал IGN опубликовал большое интервью с творческим руководителем Remedy Сэмом Лэйком, который рассказал в том числе и про судьбу Alan Wake 2. Игру, как оказалось, уже дважды безуспешно начинали делать — этим Remedy занималась после каждого крупного релиза.

Происшествия Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых Стрелком оказался Коннор Беттс, 24-летний житель расположенного в этом же штате города Беллбрук.

Политика В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ 4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Единоборства Максима Дадашева похоронили на городском кладбище в Петергофе Сегодня на кладбище в Петергофе был похоронен российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Кино Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.

Происшествия «Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины «В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.

Общество Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.

Баскетбол Россияне проиграли Ирану на товарищеском турнире в Москве Напомним, что Россия, Иордания и Иран выступят на Кубке мира-2019. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Армия и оружие Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США.

Наука Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.

Экономика Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.

Политика Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Космос Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.

Футбол У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.

Шоу-бизнес «Супермен в памперсах»: Седокова описала характер сына В интервью певица Анна Седокова не раз признавалась, что чувствует себя самой счастливой, когда ей удается собрать вместе троих детей и провести время рядом с любимыми дочками и сыном.