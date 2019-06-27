Политика
Климкин ответил на критику ЗеленскогоТАСС 11:08
В четверг Владимир Зеленский на брифинге выступил с резкой критикой в адрес Павла Климкина. Основной претензией к министру стало то, что внешнеполитическое ведомство Украины не уведомило главу государства о ноте из Москвы по украинским морякам и ответе на нее со стороны Киева.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.
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В Волгограде загорелся строительный рынок
В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.
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Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
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Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром
Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.
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"Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня", - говорится в сообщении посольства.
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Полиция отчиталась о задержании людей, которые облили фекалиями сборщиков подписей за выдвижение Любови Соболь
Три молодых и неработающих человека в возрасте от 20 до 26 лет свои действия объяснили тем, что поспорили между собой, кто обольет волонтера разведенным лошадиным навозом.
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США рассматривают варианты использования систем ПРО и обычных неядерных вооружений для защиты от российских крылатых ракет.
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Президент Туниса оказался на грани смерти
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Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
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Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»
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Немецкий врач общей практики и окружной председатель Баварской ассоциации врачей Якоб Бергер оценил здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель, которая начала сильно дрожать на мероприятии с участием президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
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На набережной вдоль Горького появились скамейки, похожие на гробы
На набережной от Малышева до Карла Маркса появились скамейки-гробы.
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«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по аренде Эрнани
Бразильский футбольный клуб «Сантос» хочет взять в аренду с последующим правом выкупа полузащитника петербургского «Зенита» Эрнани.
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