Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за РоссииГазета.Ru 08:48

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

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