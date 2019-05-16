Политика

Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за РоссииРБК 08:43

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
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Эксперт оценил решение Климкина отменить поездку на заседание СЕ

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Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России

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Климкин отменил поездку на заседание Совета Европы из-за решения по России

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Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Газета.Ru08:48
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Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Авто

Салон нового Volkswagen Golf показали вживую

В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.
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Политика

Зеленский обрадовался решению Рады о дате его инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский позитивно отреагировал на решение Верховной рады о назначении его инаугурации на 20 мая.
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Происшествия

Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем

Обновлено в 06:21
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Игры

Ubisoft раздаёт полную версию Steep в Uplay

Ubisoft, вслед за недавней раздачей Assassin's Creed Unity, решила вновь порадовать пользователей Uplay — на этот раз компания отдаёт базовую версию симулятора различных видов зимнего спорта Steep.
Обновлено в 09:13
Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
Политика

Иран поставляет нефть в Китай вопреки санкциям США

Иран поставляет нефть в Китай вопреки американским санкциям.
Обновлено в 08:36
Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов объявил дату подачи апелляции на решение Пресненского суда Москвы, который признал футболиста виновным в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Обновлено в 12:40
Интернет

Павел Дуров раскритиковал WhatsApp

Обновлено в 02:29
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Хоккей

«Локомотив» подписал контракты с Ивановым, Мисюлем и Исаевым

Двусторонние контракты с игроками подписаны до конца сезона-2021/2022.
Обновлено в 12:20
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявит о создании новой партии

Лидер самой популярной на Украине музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая собирает граждан на некую акцию в Киеве.
Обновлено в 04:21
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Авто

В России подорожали два кроссовера Suzuki

Обновлено в 03:12
Происшествия

Экс-главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 04:31
Культура

Каннский фестиваль начался со скандала

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Общество

На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков

Четыре древнерусские монеты XV–XVI веков нашли во время благоустройства территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря.
Обновлено в 01:05
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
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Названа наиболее часто пьющая нация

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Скульптуру Джеффа Кунса «Кролик» продали на рекордные $91,1 млн

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Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс

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Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
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Ford официально представил новый «заряженный» универсал Focus ST

Компания Ford представила в Европе "заряженный" универсал Focus ST нового поколения.
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Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

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Бердыев прокомментировал информацию о своем уходе из «Рубина»

Курбан Бердыев прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о своем уходе с поста главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин».
Обновлено в 06:00
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