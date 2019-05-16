Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по РоссииРИА Новости 04:35

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба. Ранее комитет министров СЕ принял решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ.
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Климкин отказался ехать на заседание СЕ из-за решения по России

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Климкин проигнорировал визит в Хельсинки из-за России

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Климкин отменил визит в Хельсинки на заседание глав МИД Совета Европы

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Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

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Глава МИД Украины отказался от участия в министерском заседании Совета Европы в знак протеста. Его не устраивает намерение вернуть Россию в ПАСЕ

Фонтанка.Ру04:30
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Футбол

«Зенит» улучшил позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов

«Зенит» стал единственным клубом из России в топ-50 самых дорогих футбольных брендов.
Обновлено в 08:08
Политика

«Роскосмос» опроверг сообщения о скорой отставке Рогозина

Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал у себя в Facebook информацию о том, что Рогозин якобы может лишиться поста главы госкорпорации и стать советником президента России по космосу.
Обновлено в 05:48
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Недвижимость

Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в апреле выросло на 13%

Отмечается, что всего с января по апрель 2019 года число сделок на вторичном рынке жилья возросло в полтора раза.
Обновлено в 04:15
Экономика

Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России

Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
Обновлено в 07:51
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ

Обновлено в 06:25
Политика

Небритый Зеленский надел вышиванку и поздравил украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, который в этом году отмечается в стране 16 мая.
Обновлено в 04:49
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Космос

Ученые объяснили, почему осьминоги имеют внеземное происхождение

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Хоккей

Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

Сборная России одержала разгромную победу над Италией на чемпионате мира по хоккею, забросив десять безответных шайб.
Обновлено в 03:46
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Происшествия

Маршрутка с пассажирами влетела в дерево в Горелово

Днём в четверг 16 мая в Горелово произошло ДТП с участием маршрутного автобуса - маршрутка с пассажирами влетела в дерево.
Обновлено в 07:55
Авто

В России рухнули цены на внедорожники УАЗ

Дополнительно до 75 000 рублей выгоды можно получить по программам "УАЗ Трейд-ин" или "УАЗ-Финанс", - говорится в сообщении российской компании в соцсетях.
Обновлено в 02:20
Футбол

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Гаджеты

Vivo запатентовала смартфон с двойной селфи-камерой и «ушками» для нее

Обновлено вчера в 18:08
Политика

Кремль оправдал действия полиции на акциях протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 05:47
Хоккей

Задоров — о дебюте в сборной: Считаю, что сыграл нормально

Задоров добавил, что зрители в основном знают игроков по выступлениями за сборную, а НХЛ считают чем-то далёким.
Обновлено в 07:33
Кино

Суд отказался запрещать въезд в Украину Федору Добронравову

В конце 2017-го года, напомним, Добронравову запретили въезд на украинскую территорию на три года — Минкультуры Украины внесло актера в список персон, которые угрожают национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей

Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Хоккей

Крэйг Мактавиш стал главным тренером «Локомотива»

Канадский специалист Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером ярославского "Локомотива", сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 08:09
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Политика

Польша не намерена возвращать имущество жертвам Холокоста

Ранее глава правящей партии страны заявил, что Польша не связана никакими финансовыми обязательствами в связи со Второй мировой войной Варшава не собирается возвращать имущество, которое утратили евреи в годы Второй мировой войны, заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копчиньская.
Обновлено в 06:52
Политика

Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России

Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
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