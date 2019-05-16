Политика

Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за РоссииNews.ru 12:01

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. О демарше главы МИД Украины заявил изданию «Европейская правда» постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
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В Совфеде назвали Климкина «сбитым летчиком» за отказ ехать на заседание СЕ

ФАН07:37

Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России

РБК08:43

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Газета.Ru08:48

Эксперт оценил решение Климкина отменить поездку на заседание СЕ

RT на русском12:41

Климкин отменил участие в заседании СЕ из-за решения по России

Известия07:35

Климкин отменил визит в Хельсинки на заседание глав МИД Совета Европы

ТАСС06:24

Климкин отменил поездку на заседание Совета Европы из-за решения по России

РИА Новости04:36
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Музыка

Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Продюсер Максим Фадеев в разговоре с RT прокомментировал решение Первого канала после получения предварительных итогов расследования голосования в финале шоу «Голос.
Обновлено в 08:56
Гаджеты

Asus презентовала смартфон с поворотной камерой

Обновлено в 14:31
Политика

Песков назвал оправданными задержания митингующих в Екатеринбурге

Обновлено в 06:01
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Космос

Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле

Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Политика

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп отменяет с пятницы льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении Трампа, направленном в конгресс.
Обновлено в 20:16
Космос

NASA показало след от крушения космического корабля на Луне

Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).
Обновлено в 11:04
Происшествия

Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году

Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Общество

В США умер автор проекта пирамиды Лувра

В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
Происшествия

СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке

«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:45
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Обновлено в 19:59
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Общество

К протестующим в сквере в Екатеринбурге приехали краповые береты

Одетые в военный камуфляж люди приехали к скверу у театра Драмы в Екатеринбурге, где четвертый день подряд идут акции протеста, сообщает 16 мая корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:47
Кино

Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Политика

Трамп отчитался о доходах за 2018 год

Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
Обновлено в 19:02
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения-2019»

В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 17:08
Технологии

В Германии прошли испытания воздушного электротакси

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Общество

Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя

Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя, произошедшего днём 16 мая. Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.
Обновлено в 14:37
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Хоккей

Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:45
Политика

Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
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