Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за РоссииNews.ru 12:01

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. О демарше главы МИД Украины заявил изданию «Европейская правда» постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Музыка Фадеев прокомментировал отмену результатов шоу «Голос. Дети» Продюсер Максим Фадеев в разговоре с RT прокомментировал решение Первого канала после получения предварительных итогов расследования голосования в финале шоу «Голос.

Политика Коломойский вернулся на Украину Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Космос Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.

Политика Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией Президент США Дональд Трамп отменяет с пятницы льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении Трампа, направленном в конгресс.

Космос NASA показало след от крушения космического корабля на Луне Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).

Происшествия Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.

Общество В США умер автор проекта пирамиды Лувра В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.

Общество Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу "Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.

Шоу-бизнес Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.

Происшествия СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке «Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.

Общество Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети» По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).

Общество К протестующим в сквере в Екатеринбурге приехали краповые береты Одетые в военный камуфляж люди приехали к скверу у театра Драмы в Екатеринбурге, где четвертый день подряд идут акции протеста, сообщает 16 мая корреспондент ИА Красная Весна.

Кино Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов» Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.

Политика Трамп отчитался о доходах за 2018 год Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.

Игры В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.

Музыка Определились все финалисты «Евровидения-2019» В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».

Технологии В Германии прошли испытания воздушного электротакси Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.

Общество Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя, произошедшего днём 16 мая. Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.

Здоровье Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.