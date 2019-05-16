Политика
Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за РоссииNews.ru 12:01
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. О демарше главы МИД Украины заявил изданию «Европейская правда» постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
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Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Футбол
Маурисио Перейра: «Хочу играть в Ла Лиге»
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра заявил, что намерен продолжить карьеру в Ла Лиге.
Обновлено в 21:51
Политика
Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»
Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:07
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Здоровье
Доказана опасность приготовленной пищи
Обновлено в 21:05
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:23
Экономика
России предложили спасти Китай от нехватки воды
Проект магистрального водопровода предложило китайское Общество обменов и сотрудничества между Россией, Восточной Европой, Центральной Азией и КНР.
Обновлено в 14:02
Наука
Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»
Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Пушков прокомментировал отказ Климкина участвовать в заседании СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина участвовать в заседании Совета Европы в Хельсинки.
Обновлено в 19:42
Здоровье
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Общество
Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен
Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.
Обновлено в 23:16
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Технологии
В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси
4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Общество
Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих
Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Политика
Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Юридический комитет Сената Конгресса США единогласно одобрил в четверг законопроект, предусматривающий введение жестких санкций для предотвращения вмешательства в проводимые в стране выборы.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14