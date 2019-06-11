Политика
Климкин признал глупость плана вступления Украины в ЕвросоюзREGNUM вчера в 15:07
Вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ближайшие десять лет не будет, заявил 11 июня украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей официальной странице в Facebook.
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Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 05:23
Армия и оружие
Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Журналист Голунов вышел на свободу
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова во время работы «Кинотавра» столкнулась на фестивале с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Обновлено вчера в 23:30
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате
По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено вчера в 08:40
Кино
В прокат «Пионера» выходит новый шедевр Педро Альмодовара
Критики называют картину исповедью Педро Альмодовара.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде
Обновлено 10 июня в 22:49
Общество
Прогноз на 12 июня: день змеиных свадеб
Собираясь на свадьбы, змеи «идут поездом» или «ходят по лесу станцией», т.е. сцепившись хвостами. Правит змеиной свадьбой семиглавый змей.
Обновлено вчера в 09:45
Культура
Бои конных и пеших рыцарей в доспехах пройдут в Москве
В Москве пройдут реконструкции боя в полный контакт на фестивале «Времена и Эпохи», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев
Обновлено 10 июня в 12:18
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено 10 июня в 12:17
Здоровье
Врачи выявили неожиданную пользу кофе
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено вчера в 12:14
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Быков: Прямая линия Путина окажется либо сенсационной, либо последней
Быков: Прямая линия Путина окажется либо сенсационной, либо последней По наблюдениям писателя, данное мероприятие прежде всегда "повышало президенту рейтинг, настроение и жизненный тонус".
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана
Обновлено вчера в 13:40
Религия
Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви
Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00