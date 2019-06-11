Политика

Климкин признал глупость плана вступления Украины в ЕвросоюзREGNUM вчера в 15:07

Вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ближайшие десять лет не будет, заявил 11 июня украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей официальной странице в Facebook.
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Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 лет

РБКвчера в 17:14

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RT на русскомвчера в 15:51

Павел Климкин: Украина не сможет вступить в ЕС в ближайшие 10 лет

РЕН ТВвчера в 14:16

Климкин исключил вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет

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Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет

РИА Новостивчера в 15:02

Глава МИД Украины заявил, что страна не сможет вступить в ЕС до 2030 года

ТАССвчера в 14:01
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Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

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Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
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В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
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Политика

Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.
Обновлено в 01:04
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Журналист Голунов вышел на свободу

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Политика

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
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Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа

Актриса Надежда Михалкова во время работы «Кинотавра» столкнулась на фестивале с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 10:48
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Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Обновлено вчера в 23:30
Политика

На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате

По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено вчера в 08:40
Кино

В прокат «Пионера» выходит новый шедевр Педро Альмодовара

Критики называют картину исповедью Педро Альмодовара.
Обновлено вчера в 03:43
Политика

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Общество

Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде

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Общество

Прогноз на 12 июня: день змеиных свадеб

Собираясь на свадьбы, змеи «идут поездом» или «ходят по лесу станцией», т.е. сцепившись хвостами. Правит змеиной свадьбой семиглавый змей.
Обновлено вчера в 09:45
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Бои конных и пеших рыцарей в доспехах пройдут в Москве

В Москве пройдут реконструкции боя в полный контакт на фестивале «Времена и Эпохи», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.
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Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено вчера в 05:25
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По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев

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Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено 10 июня в 12:17
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Врачи выявили неожиданную пользу кофе

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Российская семья погибла в ДТП в Турции

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Культура

Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым

Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
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Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
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Политика

Быков: Прямая линия Путина окажется либо сенсационной, либо последней

Быков: Прямая линия Путина окажется либо сенсационной, либо последней По наблюдениям писателя, данное мероприятие прежде всегда "повышало президенту рейтинг, настроение и жизненный тонус".
Обновлено вчера в 08:41
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Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
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Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

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Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана

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Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви

Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
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