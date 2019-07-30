Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с ЛавровымСвободная Пресса 03:21
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:38, Вашингтон
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Футбол
Краневиттер может перейти в «Галатасарай»
Турецкому клубу стал интересен вариант с приобретением Краневиттера, поскольку руководство «Галатасарая» не может договориться с «Лестером» о переходе полузащитника Нампалиса Менди.
Обновлено в 10:08
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
Обновлено в 07:02
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Народный художник России, один из основоположников Владимирской школы живописи Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин считает оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированной акции в столице 27 июля.
Обновлено в 09:10
Политика
США попросили Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе
Вашингтон предложил Берлину присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе и противодействию Ирану, сообщила представитель посольства США в Германии, передает Reuters.
Обновлено в 09:21
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.
Обновлено в 09:12
Единоборства
С боксером Дадашевым простятся 4 августа в Петергофе
Обновлено в 09:49
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Кино
Появилось видео с первого кастинга «Звездных войн»
В Сети появился ролик, в котором звезды франшизы "Звездные войны" Марк Хэмилл и Харрисон Форд впервые читают сценарий фильма.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Румынии глава МВД подал в отставку через шесть дней после назначения
Министр внутренних дел Румынии Николай Мога сообщил во вторник, что уходит в отставку всего через шесть дней после назначения на должность.
Обновлено в 08:12
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
На Украине арестовали российский танкер
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Политика
Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.
Обновлено в 07:25
Экономика
Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендов
Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу
В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Футбол
Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в Миссисипи
Два человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи, передает во вторник, 30 июля, Fox News.
Обновлено в 10:15
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:32
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро
Еще один человек упал на пути московского метро во вторник. Инцидент произошел днем на Калужско-Рижской линии.
Обновлено в 06:58
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
В Китае 30-31 июля пройдет 12-й раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете
Обновлено вчера в 06:20
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19