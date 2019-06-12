Политика

Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕИзвестия 07:36

Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
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