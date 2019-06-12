Политика
Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕИзвестия 07:36
Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
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Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть
Обновлено в 05:31
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Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
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Комиссар Шефчович обсуждает в Москве будущее энергетики Эстонии
Комиссар ЕС по делам Единого энергетического рынка Марош Шефчович обсуждает с министром энергетики России Александром Новаком в Москве 13 июня проблемы разрыва кольца БРЭЛЛ.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка
Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Пулково пассажирам ночью 3 часа пришлось ждать рейса до Антальи
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Владимир Путин вручил госпремии за достижения в сфере культуры и науки
В День России в Кремле прошло чествование лауреатов Государственной премии РФ "за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности".
Обновлено в 08:19
Технологии
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Общество
Трое рязанских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
100 баллов по профильной математике получили два выпускника, ещё один набрал максимальное количество баллов по литературе.
Обновлено вчера в 08:48
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено вчера в 12:27
Авто
Американцы создали трейлер с бензопилой
Обновлено в 09:59
Политика
В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева
"Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:05
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
Обновлено в 04:34
Политика
Соболь променяла празднование Дня России на оппозиционную «сходку» в Бонне
Кандидат в Мосгордуму, проигнорировав празднование Дня России, полетела в немецкий Бонн, где состоится одна из крупнейших оппозиционных «сходок» – торжественная церемония вручения премии Бориса Немцова.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:41
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08
Происшествия
Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной
Звезда киберспорта Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, найдена мертвой в ванной своей квартиры в Москве.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях
Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Гаджеты
Huawei выпустила первый миллион смартфонов с собственной ОС
Китайская компания Huawei выпустила на рынок первую партию смартфонов под управлением операционной системы собственного производства HongMeng.
Обновлено в 01:56
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43