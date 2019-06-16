Политика

Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера МолдавииRT на русском 06:09

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
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Глава МИД Украины обрадовался приходу Майи Санду на пост премьера Молдавии

Красная весна07:23

Климкин рассказал о своем отношении к новому молдавскому премьеру

Украина.ру07:21

Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии

RT на русском06:09

«С удовольствием вспоминаю»: Климкин заявил, что рад Санду

Вести.Ru06:13

Новый премьер Молдавии обрадовала украинского министра

Lenta.ru06:00

Глава МИД Украины рад приходу Майи Санду на пост премьера Молдавии

РИА Новости05:56
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Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

Обновлено вчера в 21:00
Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге перенесли на месяц

Опрос горожан, который определит место для строительства храма в Екатеринбурге, собираются провести в сентябре.
Обновлено в 06:45
Футбол

Погба: сейчас подходящее время для нового вызова

Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё.
Обновлено в 06:44
Авто

Что делать, если вам пришел штраф за проданный авто

Если нового автовладельца остановят сотрудники ГАИ, то, во-первых, номера будут сняты с автомобиля, во-вторых, он получит штраф в размере 1500 рублей, и в-третьих, он не сможет пользоваться машиной до тех пор, пока не оформит машину на себя.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео

Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Космос

Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну

Реализация программы Artemis потребует около 20-30 миллиардов долларов помимо тех средств, которые НАСА ежегодно тратит на поддержку работы МКС и реализацию всех своих научных проектов.
Обновлено 14 июня в 10:18
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

В Китае заявили о военном превосходстве России над США

Обновлено вчера в 18:49
Единоборства

Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца

Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Спорт

Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек

15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Дом цыган сгорел в соседнем селе после драки в Чемодановке

Обновлено в 04:57
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Происшествия

«Мотодевочка» из Владивостока троллит ГИБДД

Обновлено вчера в 23:28
Политика

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Обновлено в 05:08
Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

С банковского счёта Жанны Фриске исчезло 20 миллионов рублей

Отец Жанны Фриске рассказал об исчезновении с банковского счёта певицы 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:30
Политика

Трамп опроверг сообщения о кибератаках на российскую энергосистему

Президент США Дональд Трамп опроверг опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы участившихся кибератаках американских спецслужб на российскую энергосистему.
Обновлено в 06:17
Баскетбол

«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса

Обновлено вчера в 19:18
Здоровье

В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом

В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено в 04:38
Политика

Песков: Встреча Путина и Трампа может пройти накануне G20

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести полноформатные переговоры перед саммитом G20, который пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:09
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Футбол

«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Политика

Британцы посчитали Джонсона лучшим кандидатом в лидеры тори

По мнению 47% опрошенных, благодаря Джонсону консервативный блок тори сможет победить Лейбористскую партию и Партию Brexit, набирающую популярность в Великобритании, на предстоящих выборах в парламент.
Обновлено в 05:28
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Политический кризис в МолдавииБольше новостей по теме
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