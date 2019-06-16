Политика
Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера МолдавииRT на русском 06:09
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Автоспорт
Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Спорт
В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Алена Водонаева призналась, что не верит в суеверия о разводах
Сегодня Алена Водонаева поделилась в своем микроблоге провокационном снимком, который был сделан во время фотосессии, приуроченной к выходу книги.
Обновлено в 09:55
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору вкусной клубники
Перед началом сезона летних ягод, Роспотребнадзор напомнил россиянам как выбрать вкусную клубнику.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика
Ренато Усатый возвращается в Молдавию
Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Общество
Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Полиция допросила журналиста Голунова в качестве свидетеля
Журналист «Медузы» Иван Голунов, с которого ранее сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следователю МВД показания в качестве свидетеля.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео
Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
Обновлено в 06:22
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Баскетбол
Мэджик Джонсон: «„Лейкерс“ проделали отличную работу по обмену Дэвиса»
Бывший президент «Лейкерс» Мэджик Джонсон похвалил фронт-офис калифорнийской команды за организацию обмена Энтони Дэвиса из «Пеликанс».
Обновлено в 06:46
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
По информации источника, причиной страшной трагедии в семье могла стать ревность младшего сына.
Обновлено 14 июня в 09:22
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка
Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма
Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой проводят время с новой женой своего отца
Благодаря недавнему выпуску программы «Живая жизнь» поклонники Петренко узнали, что Корней и Матвей нашли общий язык с новой супругой своего отца.
Обновлено в 08:09
Политика
Пошлины на американские товары ввела Индия
Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Политика
Болтон рассказал о военном контракте России и Венесуэлы
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об оборонном контракте, заключенном между Россией и Венесуэлой.
Обновлено в 10:02