Политика
Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в ближайшие 10 летRT на русском 15:51
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у Украины нет шансов вступить в Евросоюз в ближайшие 10 лет из-за затянувшегося процесса переговоров с альянсом.
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Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 15:53
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