Политика

Климкин объявил об уходе, не дожидаясь увольненияRuposters.ru 08:03

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в видеообращении объявил, что уходит в отпуск и прекращает работу в ведомстве. Он опубликовал ролик в своем Facebook. В публикации, посвященной своей отставке, министр дважды упомянул Россию.
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Климкин объявил о «политическом отпуске» на фоне конфликта с Зеленским

РБК08:19

Климкин решил уйти в «политический отпуск» после конфликта с Зеленским

Rambler News Service06:46

Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

ТАСС06:11

Климкин заявил об уходе в «политический» отпуск

RT на русском06:24

Климкин заявил, что уходит в «политический отпуск»

РИА Новости06:23

Климкин срочно ушел в отпуск после скандала

Газета.Ru06:20

Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»

Комсомольская правда06:32
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:42, Вашингтон
Происшествия

В Германии потерпел крушение военный вертолет

В земле Нижняя Саксония, неподалеку от коммуны Эрцен потерпел крушение принадлежащий министерству обороны Германии вертолет.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинения

Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 08:10
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Обновлено в 05:31
Космос

МКС в среду увеличит высоту своей орбиты почти на километр

Обновлено в 09:49
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Политика

Иран превысил лимит по запасам низкообогащенного урана

Иран уже превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на неназванный источник.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Общество

Самым популярным досугом у россиян стал просмотр фильмов и сериалов

Самым популярным занятием у россиян в свободное время является просмотр фильмов и сериалов, показал опрос Левада-центра.
Обновлено в 03:45
Технологии

VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации.
Обновлено в 09:37
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе от выступлений в России

Знаменитая журналистка Ольга Скабеева высказалась о решении грузинской артистки Нино Катамадзе не давать концерт в России.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

В России появятся биометрические банкоматы

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Наука

Открыт солнечный завод по производству синтетического топлива

Обновлено в 06:00
Экономика

Путина попросили помочь Липецку с экологией

Одна из главных проблем области - экология, но и тут ситуация меняется.
Обновлено в 07:40
Политика

Вакарчук с трибуны назвал Крым российским

Фронтмен группы «Океан Эльзы» и по совместительству лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал Крым российским.
Обновлено в 10:02
Футбол

«Спартак» показал моменты, оставшиеся за кадром дерби с ЦСКА

"Спартак" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу с ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер (3:1). В ролик вошли моменты, оставшиеся за кадром телевизионной трансляции.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Крыша жилого дома загорелась в Нижневартовске

Обновлено в 09:25
Авто

«GM-АвтоВАЗ» обновил внедорожник Chevrolet Niva

Официальные дилеры совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено в 09:42
Технологии

Новосибирские авиаконструкторы разрабатывают самолет с укороченными взлетом и посадкой, а также испытали электролет

По словам директора института, эффект предстоит проверить в аэродинамической трубе и на летных испытаниях, расчеты показывают "выдающийся результат", предполагается построить "летающую лабораторию".
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Экономика

Российских дольщиков защитят от нечестных застройщиков

Новые правила долевого строительства, которые защитят интересы россиян, вступили в силу.
Обновлено в 04:49
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину восьмилетний контракт на $96 млн

Обновлено в 04:53
Общество

«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов

Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Финансы

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 08:20
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