Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые, несмотря на административное и пропагандистское давление все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы.

Центризбирком Украины закрыл избирательные участки на территории России исключительно в целях безопасности, заявил глава украинского МИД Павел Климкин. Об этом он написал в колонке для газеты «Украинская правда».

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