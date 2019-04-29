Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцевLenta.ru 10:40
Свое заявление министр опубликовал в Facebook-аккаунте. «Обидно, но на сегодняшний день у нас есть все основания считаться такими из-за внешнего влияния: агрессия России в Донбассе, российская оккупация Крыма, коррупция, экономические проблемы, советское наследие, Чернобыль», — написал Климкин.
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