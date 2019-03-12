Политика
Климкин обвинил Россию в разворачивании «газовой войны»Известия 15:11
Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину. Такого мнения придерживается глава украинского МИДа Павел Климкин.
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Армия и оружие
Военные Израиля арестовали семерых палестинцев
Правоохранительные службы Израиля арестовали по меньшей мере семь палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 марта Al Jazeera.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега
Телеведущий Егор Иващенко заявил, что певица Юлия Началова опасалась за свою жизнь.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников
Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана
Обновлено в 10:32
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.
Обновлено в 15:42
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Политика
В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла
Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Политика
Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.
Обновлено в 08:51
Экономика
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:20
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Космос
Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео
В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.
Обновлено в 08:05
Общество
«Дождь» и Znak.com рассказали о запрете сотрудникам Russia Today критиковать канал в течение 20 лет после увольнения
Телеканал Russia Today обязывает сотрудников подписывать соглашение о неразглашении информации, которое действует на время работы и в течение еще 20 лет после увольнения, а за нарушение правил предусмотрен штраф в размере 5 млн рублей, рассказали источники Znak.com и «Дождя».
Обновлено в 13:14
Авто
Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне
По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.
Обновлено в 04:34
Происшествия
СМИ сообщили о гибели альпинистки в горах Высокие Татры
Женщина-альпинист погибла во вторник в горах Высокие Татры на востоке Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио.
Обновлено в 16:58
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено в 10:48
Единоборства
Деонтей Уайлдер определился с соперником на бой за пояс чемпиона мира
Деонтей Уайлдер будет защищать титул чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC в поединке против Доминика Бризила, который пройдет 18 мая в Нью-Йорке.
Обновлено в 15:13
Культура
Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»
На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено в 17:13
Наука
Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров
Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Собчак привела сына на репетицию к Виторгану
Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Политика
США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании
Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18
Политика
В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России
Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24