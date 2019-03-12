Политика

Климкин обвинил Россию в разворачивании «газовой войны»Известия 15:11

Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину. Такого мнения придерживается глава украинского МИДа Павел Климкин.
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Климкин обвинил РФ в подготовке к «новой газовой войне». В Москве ответили

URA.Ru16:28

Климкин обвинил Россию в попытке организовать новую «газовую войну»

РБК16:27

Климкин заявил, что Россия готовит «новую газовую войну» с Украиной

Московский Комсомолец13:57

Климкин обвинил Россию в разворачивании «газовой войны»

Известия15:11

Климкин прогнозирует «газовую войну», которая сменит газовый транзит

REGNUM13:42

В Госдуме прокомментировали заявление Климкина о «газовой войне»

RT на русском13:41

Украина начала готовиться к новой газовой войне с Россией

Lenta.ru13:55
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Армия и оружие

Военные Израиля арестовали семерых палестинцев

Правоохранительные службы Израиля арестовали по меньшей мере семь палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 19 марта Al Jazeera.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Началова опасалась за свою жизнь, рассказал ее коллега

Телеведущий Егор Иващенко заявил, что певица Юлия Началова опасалась за свою жизнь.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол

Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»

Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников

Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана

Обновлено в 10:32
Спорт

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии

Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.
Обновлено в 15:42
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Политика

В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла

Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Политика

Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.
Обновлено в 08:51
Экономика

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:20
Политика

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Космос

Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео

В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.
Обновлено в 08:05
Общество

«Дождь» и Znak.com рассказали о запрете сотрудникам Russia Today критиковать канал в течение 20 лет после увольнения

Телеканал Russia Today обязывает сотрудников подписывать соглашение о неразглашении информации, которое действует на время работы и в течение еще 20 лет после увольнения, а за нарушение правил предусмотрен штраф в размере 5 млн рублей, рассказали источники Znak.com и «Дождя».
Обновлено в 13:14
Авто

Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне

По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.
Обновлено в 04:34
Происшествия

СМИ сообщили о гибели альпинистки в горах Высокие Татры

Женщина-альпинист погибла во вторник в горах Высокие Татры на востоке Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио.
Обновлено в 16:58
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Интернет

Instagram запустил функцию для покупок в приложении

Обновлено в 10:48
Единоборства

Деонтей Уайлдер определился с соперником на бой за пояс чемпиона мира

Деонтей Уайлдер будет защищать титул чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC в поединке против Доминика Бризила, который пройдет 18 мая в Нью-Йорке.
Обновлено в 15:13
Культура

Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»

На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено в 17:13
Наука

Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров

Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Собчак привела сына на репетицию к Виторгану

Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Политика

США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей госкомпании

Власти США ввели санкции против венесуэльской горнодобывающей компании Minerven и её директора Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 13:18
Политика

В бундестаге призвали отменить санкции ЕС против России

Санкции, введенные Европейским союзом против России из-за Крыма, должны быть срочно отменены.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
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