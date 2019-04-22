Политика

Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»РИА Новости 08:09

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес". На своей странице в твиттере дипломат пообещал сделать все возможное, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться.
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Павел Климкин
Поздравляю с демократическим выбором, а Владимира Зеленского — с победой. Сделаю всё, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться. Что делать дальше? Планов много. И политических, и личных. Об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде.
— Павел Климкин, украинский дипломатRT на русском 07:53

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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