Политика
Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»РИА Новости 08:09
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес". На своей странице в твиттере дипломат пообещал сделать все возможное, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться.
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Поздравляю с демократическим выбором, а Владимира Зеленского — с победой. Сделаю всё, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться. Что делать дальше? Планов много. И политических, и личных. Об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде.
— Павел Климкин, украинский дипломатRT на русском 07:53
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