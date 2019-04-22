Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»REGNUM 13:33

Поздравляю с демократическим выбором, а Владимира Зеленского — с победой. Сделаю всё, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться. Что делать дальше? Планов много. И политических, и личных. Об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм «Жил-был пес». Соответствующее сообщение Климкин опубликовал сегодня, 22 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»

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