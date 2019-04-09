Политика
Климкин не согласился с позицией главы Совета Европы по РоссииRambler News Service 01:46
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, который ранее заявил о необходимости вернуть Россию в организацию, сравнив возврат Москвы в СЕ с освобождением преступника.
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Господин Ягланд считает, что Россию необходимо полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает разделительные линии в Европе. Если руководствоваться такой логикой, необходимо выпустить преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 01:46
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