Политика
Климкин не считает массовый отъезд украинцев за рубеж катастрофойРИА Новости 02:15
Массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой. Об этом в интервью "Радио Культура" заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей.
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Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для страны. И эти люди тоже есть часть Украины.
— Павел Климкин, украинский дипломатRambler News Service 04:53
с чего всё началось
«Мы теряем тысячи и тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, в государственных органах, бюрократии или бизнесе», — цитирует министра портал «Громадське».ТК Звездавчера в 23:44
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