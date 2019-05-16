Климкин не поехал на заседание Совета Европы из-за решения по РоссииРЕН ТВ 05:57

Глава МИД Украины Павел Климкин отменил свою поездку на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки. Причиной стало решение организации по "российскому вопросу". Впервые за много лет Киев не будет представлен на этом мероприятии на уровне министра, сообщает RT.

Климкин не поехал на заседание Совета Европы из-за решения по России

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