Политика
Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за РоссииРБК 08:43
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне
Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:09
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
McLaren представил новый практичный суперкар GT
Британский бренд выпустил новый суперкар GT, который предназначен для длительных поездок.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Политика
Путин призвал следить за результатами реализации нацпроектов
В ходе реализации национальных проектов надо не просто осваивать выделенные деньги, а видеть результаты вложений средств, чтобы граждане почувствовали улучшение жизни, заявил 16 мая президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Политика
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко объявила об отставке.
Обновлено в 08:21
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Кино
Вышел трейлер драмы «Дылда» Кантемира Балагова
Обновлено вчера в 06:35
Общество
В Алабаме проголосовали за жесткий запрет абортов
Правозащитники намерены не допустить вступления документа в силу. Заксобрание штата Алабама, США, проголосовало за жесткий запрет абортов.
Обновлено вчера в 05:42
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Здоровье
Эксперт рассказала о недостатках рациона россиян
Погожева уточнила, что в рационе россиян много животного белка и жира.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем
В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок.
Обновлено в 06:21
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика
В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Авто
В России отзывают 420 автомобилей Lexus
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве
В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Samsung уже устранил дефекты в смартфонах Galaxy Fold
Сегодня авторитетные источники сообщили, что Samsung уже устранил дефекты в смартфонах Galaxy Fold и вполне возможно, что уже в ближайшее время компания объявит новые сроки старта продаж новинки.
Обновлено в 07:55
Футбол
Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40