Политика

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за РоссииГазета.Ru 08:48

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
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Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России

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В Госдуме оценили решение Климкина отменить поездку на заседание СЕ

RT на русском07:06

Климкин отменил визит в Хельсинки на заседание глав МИД Совета Европы

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Климкин отменил поездку на заседание Совета Европы из-за России

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РИА Новости04:36

Глава МИД Украины отказался от участия в министерском заседании Совета Европы в знак протеста. Его не устраивает намерение вернуть Россию в ПАСЕ

Фонтанка.Ру04:30
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:27, Ашберн
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Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»

Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
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Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
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США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
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Обновлено в 09:21
Политика

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Обновлено в 11:07
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В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
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Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Политика

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Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
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Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

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Экономика

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Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Появилась информация о крещении сына Меган Маркл и принца Гарри

Сообщается, что крещение с высокой долей вероятности пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, которая находится неподалеку от коттеджа Фрогмор, где живут Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 07:40
Общество

В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
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Глава государства призвал коллег в правительстве составить специальный справочник, который расскажет россиянам обо всех существующих мерах поддержки семей с детьми.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

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«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье

К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
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Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
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Фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» обвинили в создании ОПГ

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В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

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Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
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Путин потребовал 76 истребителей Су-57

Российский лидер Владимир Путин потребовал закупить 76 самолетов Су-57 за 9 лет.
Обновлено вчера в 12:16
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Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
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Сын Януковича тайно приехал в Донбасс

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр якобы тайно посетил Донбасс, передает УНИАН.
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