Политика

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за РоссииГазета.Ru 08:48

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
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В Совфеде прокомментировали отказ Климкина участвовать в заседании СЕ

RT на русском13:29

Климкин отменил участие в заседании СЕ из-за решения по России

Известия07:35

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Газета.Ru08:48

В Совфеде назвали Климкина «сбитым летчиком» за отказ ехать на заседание СЕ

ФАН07:37

Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России

РБК08:43

Климкин отменил визит в Хельсинки на заседание глав МИД Совета Европы

ТАСС06:24

Климкин отменил поездку на заседание Совета Европы из-за решения по России

РИА Новости04:36
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Общество

Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»

В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.
Обновлено в 15:37
Театры

Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета

Обновлено в 10:33
Культура

Ирину Алферову возмутили претензии Голливуда к Алену Делону

Обновлено в 07:16
Музыка

В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019»

Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача

В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения

Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Политика

Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией

Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.
Обновлено в 10:04
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Недвижимость

Из 14 новых поселков Подмосковья только один оказался с застройкой

За первый квартал 2019 года на первичный рынок загородной недвижимости Московской области вышло 14 новых поселков.
Обновлено в 04:28
Общество

Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя

Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя, произошедшего днём 16 мая. Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.
Обновлено в 14:37
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Гаджеты

Intel подкупом пыталась утаить найденные уязвимости в процессорах

Как написано в статье, Intel пыталась подкупить исследователей Амстердамского свободного университета (VU), которые нашли уязвимости.
Обновлено в 09:37
Футбол

Футболист «Локомотива» Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона

Защитник футбольного клуба "Локомотив" Бенедикт Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона-2018/19.
Обновлено в 13:23
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Обновлено в 09:46
Спорт

Загитова попробовала себя в роли теннисистки

Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана, победительницей финала Гран-при и чемпионата Европы.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Политика

Об остатках грязной нефти в «Дружбе» рассказали в РФ

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что две нитки трубопровода "Дружба" все еще заполнены некачественной нефтью.
Обновлено в 14:17
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Футбол

Глушаков рассказал о переходе из «Локомотива» в «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о переходе в стан «красно-белых» из «Локомотива».
Обновлено в 11:12
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Энергетика

Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа

Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.
Обновлено в 11:03
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Авто

Интерьер нового Volkswagen Golf показали вживую

Напомним, что официальная презентация нового Volkswagen Golf будет проходить в октябре этого года в рамках специально организованного мероприятия в Вольфсбурге.
Обновлено в 03:16
Футбол

Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Футбол

Адвокаты подадут апелляцию по делу Кокорина и Мамаева 20 мая

Обновлено в 13:32
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