Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за РоссииГазета.Ru 08:48

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Экономика Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.

Наука Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.

Общество Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос» В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.

Музыка В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019» Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.

Армия и оружие Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.

Политика Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.

Игры В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.

Политика Коломойский вернулся на Украину Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Недвижимость Из 14 новых поселков Подмосковья только один оказался с застройкой За первый квартал 2019 года на первичный рынок загородной недвижимости Московской области вышло 14 новых поселков.

Общество Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя, произошедшего днём 16 мая. Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter.

Политика США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек» Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Гаджеты Intel подкупом пыталась утаить найденные уязвимости в процессорах Как написано в статье, Intel пыталась подкупить исследователей Амстердамского свободного университета (VU), которые нашли уязвимости.

Политика Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.

Спорт Загитова попробовала себя в роли теннисистки Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана, победительницей финала Гран-при и чемпионата Европы.

Политика Об остатках грязной нефти в «Дружбе» рассказали в РФ Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что две нитки трубопровода "Дружба" все еще заполнены некачественной нефтью.

Футбол Глушаков рассказал о переходе из «Локомотива» в «Спартак» Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о переходе в стан «красно-белых» из «Локомотива».

Энергетика Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.

Экономика В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.

Авто Интерьер нового Volkswagen Golf показали вживую Напомним, что официальная презентация нового Volkswagen Golf будет проходить в октябре этого года в рамках специально организованного мероприятия в Вольфсбурге.