Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России. Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook. По словам министра, речь идет о "четкой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнеров".

Авто Орешкин проедет из Москвы в Тольятти за рулём Lada Xray Министр экономического развития РФ Максим Орешкин собирается отправиться на форум моногородов в Тольятти из Москвы за рулём автомобиля.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Музыка Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении» Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.

Игры Автор No Man’s Sky посоветовал создателям Anthem и Fallout 76 молчать после релиза No Man's Sky, возможно, стала чуть ли не первой современной игрой с тяжёлым релизом, однако только за последний год можно вспомнить и другие примеры с аналогичными проблемами — те же Sea of Thieves, Fallout 76 и Anthem.

Авто Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.

Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Происшествия Около 450 человек госпитализированы в зоне паводка в Иркутской области В зоне паводка в Иркутской области госпитализировано 442 человека, а всего за помощью к медикам обратилось более 3,2 тысячи человек.

Экономика Россияне стали экономить на лекарствах По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.

Происшествия Лагерь в Приморье, где госпитализировали детей, временно закрыли Летний лагерь в Лазовском районе Приморья, где детей госпитализировали с кишечной инфекцией, временно закрыли, там выявлены нарушения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Армия и оружие В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова» У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Армия и оружие В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.

Политика Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям Жители Грузии оценили решение президента Владимира Путина, выступившего против введения антигрузинских санкций.

Политика Украинским морякам предъявили окончательные обвинения Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Спорт Пловцы Пригода и Куимов завоевали золото на Универсиаде в Неаполе На Универсиаде в Неаполе (Италия) российский пловец Кирилл Пригода выиграл золотую медаль на дистанции 50 м брассом.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.