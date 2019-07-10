Политика
Климкин назвал три условия «противодействия» РоссииРИА Новости вчера в 20:33
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России. Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook. По словам министра, речь идет о "четкой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнеров".
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Футбол
Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес
Обновлено вчера в 23:13
Авто
Орешкин проедет из Москвы в Тольятти за рулём Lada Xray
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин собирается отправиться на форум моногородов в Тольятти из Москвы за рулём автомобиля.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено вчера в 15:46
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Космос
Что делать с CD-плеерами в невесомости? Гироскопический эффект наглядно
Обновлено вчера в 10:19
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Музыка
Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»
Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
Обновлено в 00:42
Игры
Автор No Man’s Sky посоветовал создателям Anthem и Fallout 76 молчать после релиза
No Man's Sky, возможно, стала чуть ли не первой современной игрой с тяжёлым релизом, однако только за последний год можно вспомнить и другие примеры с аналогичными проблемами — те же Sea of Thieves, Fallout 76 и Anthem.
Обновлено вчера в 12:03
Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей
Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено 08 июля в 01:42
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Около 450 человек госпитализированы в зоне паводка в Иркутской области
В зоне паводка в Иркутской области госпитализировано 442 человека, а всего за помощью к медикам обратилось более 3,2 тысячи человек.
Обновлено 07 июля в 22:01
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Лагерь в Приморье, где госпитализировали детей, временно закрыли
Летний лагерь в Лазовском районе Приморья, где детей госпитализировали с кишечной инфекцией, временно закрыли, там выявлены нарушения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»
У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Нисанов — РБК: «У нормального мужчины, бизнесмена, должны быть амбиции»
Из чего состоит бизнес Нисанова и его партнеров Нисанов — председатель совета директоров OOO "Киевская площадь".
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
Нетаньяху пригрозил Ирану самолетами F-35
Обновлено вчера в 09:55
Кино
Назван исполнитель роли Саб-Зиро в экранизации «Mortal Kombat»
Экранизация серии файтингов "Смертельная битва" студии New Line обзавелась исполнителем роли Саб-Зиро.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Жители Грузии оценили решение президента Владимира Путина, выступившего против введения антигрузинских санкций.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Анджелину Джоли в нижнем белье на балконе в Париже
Папарацци засняли знаменитость в одном из парижских отелей.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 13:22
Спорт
Пловцы Пригода и Куимов завоевали золото на Универсиаде в Неаполе
На Универсиаде в Неаполе (Италия) российский пловец Кирилл Пригода выиграл золотую медаль на дистанции 50 м брассом.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено вчера в 07:27