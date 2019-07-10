Политика

Климкин назвал три условия «противодействия» РоссииРИА Новости 20:33

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России. Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook. По словам министра, речь идет о "четкой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнеров".
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Климкин назвал три составляющих противодействия России

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RT на русском13:43
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