Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцевLenta.ru 10:40
Свое заявление министр опубликовал в Facebook-аккаунте. «Обидно, но на сегодняшний день у нас есть все основания считаться такими из-за внешнего влияния: агрессия России в Донбассе, российская оккупация Крыма, коррупция, экономические проблемы, советское наследие, Чернобыль», — написал Климкин.
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Армия и оружие
В ООН сообщили, что в Италию из Ливии эвакуированы 146 беженцев
В понедельник в Италию из Ливии 146 беженцев были эвакуированы в рамках совместной операции властей этих стран и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Обновлено в 16:33
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина
Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество
Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы
Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Политика
Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку
Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Кино
Фильм «Мстители: Финал» продолжил бить рекорды по кассовым сборам
Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.
Обновлено в 10:45
Происшествия
На атомной электростанции на Украине произошел пожар
Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 16:55
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Откровения возлюбленной Андрея Губина
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Петербургская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга.
Обновлено в 17:09
Футбол
Спаллетти продолжит тренировать «Интер» в следующем сезоне
Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти сохранит пост в следующем сезоне.
Обновлено в 16:38
Космос
Генетический эксперимент Нибиру? Двуглавый «предвестник Апокалипсиса» доказал опасения о конце света на 4 мая
Магнитное поле Луны соприкоснётся с Планетой Х. Уфологи связали это с рождением двуглавого телёнка и репетицией NASA, якобы из-за грядущего конца света.
Обновлено в 10:57
Общество
На Сахалине хотят видеть некий центр патриотического воспитания
На заседании рабочей группы в правительстве Сахалинской области обсудили создание центра патриотического воспитания.
Обновлено в 18:11
Авто
Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети
На рендерах представлен революционный дизайн спорткаров Alfa Romeo, в котором также есть отсылки к ретро-мотивам.
Обновлено в 15:47
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Общество
Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей
Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Происшествия
СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины
Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено в 17:57
Общество
Варвара Караулова описала самый страшный момент в колонии
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), рассказала о самом страшном моменте в колонии.
Обновлено в 16:51
Политика
Süddeutsche Zeitung (Германия): атомный концерн раскалывает Европу (Süddeutsche Zeitung)
«ЕС не должен мириться с влиянием Владимира Путина на энергоснабжение Европы через государственный концерн Росатом», — заявил Бас Экхоут (Bas Eickhout), один из двух основных кандидатов от «зеленых» в члены Европарламента.
Обновлено в 18:17
Авто
Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку
Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:55
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
ИГ впервые за пять лет опубликовало видео с участием аль-Багдади
Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) впервые с 2014 года представила видеозапись, на которой предположительно фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 14:37
Кино
Фанаты «Игры престолов» пожаловались на кромешную тьму в третьей серии
В третьем эпизоде «Игры престолов» все главные персонажи, наконец-таки, собрались вместе, чтобы дать отпор предводителю армии мертвецов.
Обновлено в 09:45