Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцевLenta.ru 10:40

Свое заявление министр опубликовал в Facebook-аккаунте. «Обидно, но на сегодняшний день у нас есть все основания считаться такими из-за внешнего влияния: агрессия России в Донбассе, российская оккупация Крыма, коррупция, экономические проблемы, советское наследие, Чернобыль», — написал Климкин.
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В Госдуме оценили слова Климкина о позициях Украины в рейтинге счастья

RT на русском14:18

МИД Украины объяснил несчастье украинцев наследием СССР

Газета.Ru09:45

В Госдуме ответили на обвинения Климкина в «несчастье» украинцев

ФАН10:59

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Lenta.ru10:40

Климкин назвал советское прошлое одной из причин несчастья украинцев

РБК12:23

Климкин обвинил советское прошлое в несчастье украинцев

Московский Комсомолец09:37

Климкин обвинил советское наследие в несчастье украинцев

РИА Новости09:23
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Армия и оружие

В ООН сообщили, что в Италию из Ливии эвакуированы 146 беженцев

В понедельник в Италию из Ливии 146 беженцев были эвакуированы в рамках совместной операции властей этих стран и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Обновлено в 16:33
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество

Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы

Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Политика

Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:21
Происшествия

Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку

Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Кино

Фильм «Мстители: Финал» продолжил бить рекорды по кассовым сборам

Только что вышедший (мировая премьера - 22 апреля, российская - сегодня) в широкий прокат мегаблокбастер "Мстители: Финал", четвертая часть линейки, продолжает свое стремительное чемпионское шествие, в котором, несомненно, покорит еще немало вершин.
Обновлено в 10:45
Происшествия

На атомной электростанции на Украине произошел пожар

Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 16:55
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Откровения возлюбленной Андрея Губина

Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Петербургская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга.
Обновлено в 17:09
Футбол

Спаллетти продолжит тренировать «Интер» в следующем сезоне

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти сохранит пост в следующем сезоне.
Обновлено в 16:38
Космос

Генетический эксперимент Нибиру? Двуглавый «предвестник Апокалипсиса» доказал опасения о конце света на 4 мая

Магнитное поле Луны соприкоснётся с Планетой Х. Уфологи связали это с рождением двуглавого телёнка и репетицией NASA, якобы из-за грядущего конца света.
Обновлено в 10:57
Баскетбол

«Хьюстон» собирает доказательства, что судьи помогают «Голден Стэйт»

Обновлено в 16:03
Общество

На Сахалине хотят видеть некий центр патриотического воспитания

На заседании рабочей группы в правительстве Сахалинской области обсудили создание центра патриотического воспитания.
Обновлено в 18:11
Авто

Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети

На рендерах представлен революционный дизайн спорткаров Alfa Romeo, в котором также есть отсылки к ретро-мотивам.
Обновлено в 15:47
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Общество

Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей

Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Происшествия

СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины

Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено в 17:57
Общество

Варвара Караулова описала самый страшный момент в колонии

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), рассказала о самом страшном моменте в колонии.
Обновлено в 16:51
Политика

Süddeutsche Zeitung (Германия): атомный концерн раскалывает Европу (Süddeutsche Zeitung)

«ЕС не должен мириться с влиянием Владимира Путина на энергоснабжение Европы через государственный концерн Росатом», — заявил Бас Экхоут (Bas Eickhout), один из двух основных кандидатов от «зеленых» в члены Европарламента.
Обновлено в 18:17
Авто

Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку

Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:55
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Технологии

Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

ИГ впервые за пять лет опубликовало видео с участием аль-Багдади

Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) впервые с 2014 года представила видеозапись, на которой предположительно фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 14:37
Кино

Фанаты «Игры престолов» пожаловались на кромешную тьму в третьей серии

В третьем эпизоде «Игры престолов» все главные персонажи, наконец-таки, собрались вместе, чтобы дать отпор предводителю армии мертвецов.
Обновлено в 09:45
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