Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцевLenta.ru 10:40
Свое заявление министр опубликовал в Facebook-аккаунте. «Обидно, но на сегодняшний день у нас есть все основания считаться такими из-за внешнего влияния: агрессия России в Донбассе, российская оккупация Крыма, коррупция, экономические проблемы, советское наследие, Чернобыль», — написал Климкин.
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Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На атомной электростанции на Украине произошел пожар
Обновлено в 16:55
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 21:22
Экономика
«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн
Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 20:27
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено в 19:19
Космос
Китай успешно запустил два научных спутника «Тяньхуэй-2»
Китай во вторник успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника "Тяньхуэй-2".
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые вышла на прогулку с дочерью после развода с Брэдом Питтом
12 апреля, после трёх лет судебных тяжб, актёры все-таки развелись. И впервые с того момента актриса была замечена на прогулке с дочерью.
Обновлено в 15:31
Экономика
Спекуляция недвижимостью, «мертвые души» и премии: в Минимуществе Хакасии прошли проверки
Результаты проверок в подчиненном министерству Управлению технической инвентаризации, которое подпало под проверку одним из первых, впечатляют.
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.
Обновлено в 04:03
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено в 01:22
Музыка
Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу
Сын известного музыканта Родион Газманов признался «Ридусу», что когда он стал делать первые шаги на российской сцене под фамилией знаменитого отцы Олега Газманова, неоднократно сталкивался с критикой.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина
Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Космос
Большой «зонт» спасет Землю от глобального потепления
Научные сотрудники ракетно-космической корпорации предлагают защитить Землю от глобального потепления с помощью большого «зонта».
Обновлено в 21:39
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Гаджеты
Платную подписку на Spotify оформило рекордное число пользователей
В марте 2017 года число платных подписчиков стримингового музыкального сервиса Spotify менее чем за полгода и достигло 50 млн человек, сообщало агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 07:29
Общество
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Наука
Ученые-физики улучшили ионную ловушку благодаря кофе-машине
Физикам из Санкт-Петербурга (Университет ИТМО) кофе-машина помогла улучшить понимание механизма, получившего название ионная ловушка - своего рода инструмента для локализации заряженных частиц.
Обновлено в 16:02
Политика
Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского
Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено в 12:19
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
Samsung представила телевизор с вертикальным экраном
Южнокорейская компания Samsung представила новый телевизор Sero с вертикальным экраном.
Обновлено в 11:45
Общество
Гороскоп на 30 апреля: Деву ждут приятные изменения, а Овну нужно поберечь здоровье
Овнам астролог рекомендует заняться решением назревших финансовых вопросов, разобраться с долгами.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Политика
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.
Обновлено в 20:39