Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцевLenta.ru 10:40

Свое заявление министр опубликовал в Facebook-аккаунте. «Обидно, но на сегодняшний день у нас есть все основания считаться такими из-за внешнего влияния: агрессия России в Донбассе, российская оккупация Крыма, коррупция, экономические проблемы, советское наследие, Чернобыль», — написал Климкин.
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Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Lenta.ru10:40

В Госдуме назвали Климкина жалким человеком после заявлений о счастье

Известия12:22

Климкин объяснил позицию Украины в рейтинге счастья внешним влиянием

RT на русском10:45

Климкин назвал советское прошлое одной из причин несчастья украинцев

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Газета.Ru09:45

Климкин обвинил советское прошлое в несчастье украинцев

Московский Комсомолец09:37

Климкин обвинил советское наследие в несчастье украинцев

РИА Новости09:23
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Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

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Пьяный пассажир задержал самолет на пять часов

Вылет самолета Мурманск — Москва был задержан на пять часов из-за пьяного пассажира, распространившего ложное сообщение о минировании воздушного судна.
Обновлено в 11:16
Происшествия

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Обновлено в 09:27
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
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Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
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«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»

Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
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Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Политика

Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Стал известен список военной техники на параде Победы

В инфографике газеты "Красная звезда", являющейся официальным изданием Министерства обороны, представлен порядок прохождения техники на параде Победы в Москве.
Обновлено в 05:22
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Общество

Мосгордума увеличила штрафы за зацепинг

Согласно внесенным изменениям, теперь за первый случай зацепинга штраф будет увеличен с прежних 100 рублей до 1500 рублей.
Обновлено в 11:40
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Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
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Обновлено в 12:37
Технологии

Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
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Денис Суарес не сыграет за «Арсенал» до конца сезона

Обновлено в 12:51
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Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Шойгу заявил об усилении позиций ИГ в Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* усиливает позиции в Афганистане, используя страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе.
Обновлено в 10:25
Политика

Лавров раскритиковал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму

«Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по Крыму, не имеющих ничего общего с реальным положением дел на полуострове», — цитирует министра ТАСС.
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Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

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Технологии

«Лаборатория Касперского» пересчитала хакеров

По подсчётам «Лаборатории Касперского» сегодня в мире несколько десятков тысяч хакеров, пишут «Известия».
Обновлено в 05:17
Технологии

Нейросеть создает реалистичные пейзажи из абстрактных рисунков

Обновлено в 10:10
Наука

В хлебе обнаружили добавку, вызывающую диабет

Ученые из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете (Массачусетс, США) доказали: производные пропионовой кислоты пропионат кальция (Е282) и пропионат натрия (Е281), которые широко использующихся в качестве консервантов для хлебобулочных изделий, способствуют ожирению.
Обновлено 26 апреля в 22:41
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Кино

Третьи «Фантастические звери» выйдут в 2021 году

Объявлена дата релиза третьего фильма кинофрашизы "Фантастические звери".
Обновлено в 12:58
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В Краснодаре школьники спели на уроке музыки «Владимирский централ»

Обновлено в 08:54
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