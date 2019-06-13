Политика

Климкин назвал дату возможного вступления Украины в ЕвросоюзЖурналистская правда 08:02

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал вопрос вступления страны в Европейский союз. Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Украина может стать частью стран-участниц Европейского союза примерно в 2035-м году.
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Глава МИД Украины назвал реальный срок вступления страны в Евросоюз

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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
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В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
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