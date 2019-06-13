Политика
Климкин назвал дату возможного вступления Украины в ЕвросоюзЖурналистская правда 08:02
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал вопрос вступления страны в Европейский союз. Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Украина может стать частью стран-участниц Европейского союза примерно в 2035-м году.
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Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль
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США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
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Шоу-бизнес
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Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.
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Общество
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Обновлено в 02:57
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Первый коммерческий смартфон и два планшета планируется выпустить в продажу в России в сентябре текущего года.
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Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
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