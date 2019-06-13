Политика

Климкин назвал год вступления Украины в ЕСИА Новороссия 07:02

Напомним, что накануне Климкин назвал обещания о скором вступлении Украины в ЕС "глупостью". Отметим, что не только гипотетическое вступление Украины в ЕС, но и главное достижение «майдана» — безвизовый режим со странами Евросоюза, находится под угрозой.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава МИД Украины назвал реальный срок вступления страны в Евросоюз

РБК09:23

Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС

Lenta.ru08:01

Климкин на основе школьной арифметики рассчитал год вступления Украины в ЕС

Известия07:38

Украина сможет вступить в Евросоюз к 2035 году, считает Климкин

РИА Новости07:43

Климкин определил реальные сроки вступления Украины в ЕС

Газета.Ru07:40

Климкин назвал возможные сроки вступления Украины в ЕС

RT на русском07:59

Климкин с помощью «школьной арифметики» рассчитал год вступления Украины в ЕС

Интерфакс06:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Политика

Владимир Путин уволил двух генералов после дела Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов после дела Ивана Голунова.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата

Обновлено в 12:38
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Богомолов дал откровенное интервью Собчак

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Наука

Ионные жидкости проводят электрический ток по принципу эстафеты

Международная группа ученых, включающая представителей Курского государственного университета и Сколковского института науки и технологий, выяснила, что ионные жидкости проводят электрический ток посредством своеобразной «эстафеты», в которой «палочкой» выступает заряд.
Обновлено 10 июня в 12:33
Политика

Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:40
Происшествия

ДТП с автобусом в Новой Москве спровоцировал водитель «Лады»

Обновлено в 10:48
Футбол

Азар прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»

Новобранец «Реала» Эден Азар прибыл в Мадрид и успешно прошел медосмотр перед своей презентацией.
Обновлено в 13:10
Политика

Алексей Пушков высмеял «переименование» Киева

Комментируя решение кабмина Украины об изменении написания слова «Киев», член Совфеда Алексей Пушков иронично заметил, что теперь-то уж в «незалежной» ситуация непременно улучшится.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

Обновлено в 06:21
Политика

Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.
Обновлено в 07:52
Общество

В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака

Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
Обновлено в 04:22
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Политика

Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ

Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Наука

Медведев назначил руководителя Курчатовского института

В документе сказано, что Благов назначен руководителем института сроком на пять лет института сроком на 5 лет.
Обновлено в 13:24
Политика

Путин предоставил гражданство России двум итальянским княгиням

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:05
Авто

Subaru привезла в Россию кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала старт приема заказов на спецверсию паркетника Subaru XV Tokyo в России.
Обновлено в 12:35
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Политика

Путин предоставил российское гражданство внуку мецената Щукина

Президент Владимир Путин предоставил гражданство России внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко.
Обновлено в 12:50
Общество

Астраханец набрал по ЕГЭ ноль баллов из-за неполадок с техникой

Ученик получил по результатам ЕГЭ ноль баллов.
Обновлено в 09:48
Транспорт

Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Воспитательницу детского сада в Подмосковье обвиняют в педофилии

Воспитательница частного детского сада в Подмосковье приставала в спальне к дошкольнику.
Обновлено в 11:20
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео

Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Мужчина из-за собаки подрался с медведем

Американец в одиночку вступил в схватку с медведицей, чтобы спасти от зверя свою собаку.
Обновлено в 10:48
Общество

Минтруд предложил проиндексировать оклады госслужащих

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проекты о повышении окладов месячного денежного содержания госслужащих на 4,3% с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное