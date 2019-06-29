Политика

Климкин назвал главную проблему УкраиныГазета.Ru 14:09

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Климкин рассказал о главной проблеме Украины

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РФ и ЕС могут начать вести переговоры «за спиной Украины» — Климкин

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Климкин назвал главную проблему Украины

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Климкин: РФ может начать вести переговоры с ЕС «за спиной Украины»

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Климкин назвал главную «проблему» для Киева после возвращения России в ПАСЕ

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В Киеве назвали главную опасность возвращения России в ПАСЕ

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Климкин нашел главную «проблему» Киева из-за возвращения России в ПАСЕ

РЕН ТВ14:02
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:47, Вашингтон
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Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

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Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию

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Политика

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Ранее в субботу СМИ сообщали, что в результате паводка в Иркутской области погибли пять человек, несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 14:29
Культура

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Политика

Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков

Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
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Технологии

Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства

Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
Обновлено в 11:47
Политика

Элтон Джон прокомментировал слова Путина о ЛГБТ-сообществе

Ранее музыкант раскритиковал решение российского прокатчика фильма "Рокетмен" удалить из картины все сцены интимной близости между мужчинами и употребления наркотиков Британский певец и композитор Элтон Джон прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, не согласившись с его словами о либеральных ценностях и людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:54
Игры

WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры

WSJ отмечает, что политика Sony в отношении независимых разработчиков заметно изменилась.
Обновлено в 07:54
Политика

Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Футбол

«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА

Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Политика

Путин и Абэ обсудят мирный договор

Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Армия и оружие

Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту

Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Политика

Суд США заблокировал выделение средств на стену рядом с Мексикой

Федеральный суд в Калифорнии запретил выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 13:58
Политика

Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа

Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки

«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Неизвестный расстрелял человека в торговом центре

Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Футбол

«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри ищут третью няню для сына за 6 недель

Перед отправкой в турне по Южной Африке Меган Маркл и принц Гарри снова занялись поисками няни для маленького Арчи.
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Новый «Человек-паук» уже собрал в Китае $71 млн

Обновлено в 15:25
Происшествия

Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира

Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 13:04
Общество

Росстат потратит почти миллиард рублей на рекламу переписи населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году, пишет «Новая газета».
Обновлено в 13:15
Происшествия

Автомобиль врезался в дерево в Подмосковье

Три человека погибли в ДТП на трассе Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая в Московской области.
Обновлено в 14:59
Политика

Кандидаты партии Саакашвили зарегистрированы на выборах в Раду

Члены партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» зарегистрированы украинской ЦИК в качестве кандидатов в депутаты Рады на предстоящих выборах.
Обновлено в 14:54
Музыка

Алибасов отказался от трансгендеров в новом составе группы «На-На»

Обновлено в 08:50
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