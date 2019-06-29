Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕRT на русском вчера в 14:46

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
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В Киеве назвали главную опасность возвращения России в ПАСЕ

Lenta.ruвчера в 14:23

Климкин назвал главную проблему Украины после возвращения России в ПАСЕ

РБКвчера в 16:03

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

RT на русскомвчера в 14:46

Климкин раскрыл главную проблему Украины

Народные новостивчера в 16:07

Климкин: РФ может начать вести переговоры с ЕС «за спиной Украины»

News.ruвчера в 14:22

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возвращения России в ПАСЕ

РИА Новостивчера в 14:20

Климкин назвал главную проблему Украины

Газета.Ruвчера в 14:09
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Происшествия

Упавший телевизор покалечил ребенка под Петербургом

Телевизор рухнул на годовалого ребенка в доме на улице Школьной в поселке Высокоключевом Гатчинского района Ленинградской области.
Обновлено в 03:27
Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на предсезонный матч

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

Обновлено вчера в 22:02
Общество

Состояние тротуаров беспокоит жителей Брянска

Жители Брянска обсуждают в соцсетях состояние тротуара на улице Костычева. Снимки недостроенной дорожки вызвали возмущение комментаторов.
Обновлено в 03:32
Политика

СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца

Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено вчера в 11:03
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных

Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Здоровье

Медики: Отеки ног могут указывать на развитие серьезных заболеваний

Медики решили напомнить, что данное состояние связано не только с употреблением большого количества воды, но и указывает на развитие серьезных заболеваний.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Пострадавший от взрыва дом во Владимирской области обследуют комплексом «Струна-М»

«Скорее всего, 30 июня дом будет обследован при помощи диагностического комплекса "Струна-М"»,— говорится в сообщении администрации города.
Обновлено вчера в 20:25
Политика

Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи

Обновлено в 03:15
Баскетбол

«Бруклин» заключит с Ирвингом четырёхлетний контракт на $ 141 млн

«Бруклин Нетс» запланировал с разыгрывающим Кайри Ирвингом встречу, во время которой ожидается подписание четырёхлетнего контракта на общую сумму $ 141 млн, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:52
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено вчера в 05:15
Политика

Путин прибыл в Иркутскую область

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено вчера в 14:26
Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

Обновлено вчера в 07:20
Здоровье

Врач года в Татарстане: «Сейчас дети высшего класса не учатся в медицинских институтах»

Профессор Энвер Богданов о "молодых" инсультах, развитии платной медицины, поисках "турецкого седла" и консультантах сериала "Доктор Хаус" Шеф неврологической клиники РКБ, заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов в этом году одержал победу в конкурсе "Врач года — Ак чэчэклэр" и был признан лучшим врачом республики.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

В Казахстане на месторождении Тенгиз произошел массовый конфликт

Обновлено в 01:49
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Технологии

Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату

Обновлено вчера в 12:10
Авто

УАЗ показал забытую версию «буханки»

Ульяновский автомобильный завод показал одну из забытых версий популярной модели 3909 «Комби» («буханка»).
Обновлено вчера в 19:01
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 1 по 7 июля

Ожидается поступление финансов.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия

В селе Хабарное Оренбургской области начался природный пожар

В Оренбургской области спасатели готовятся к эвакуации жителей села Хабарное, передает ОТР.
Обновлено вчера в 08:48
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