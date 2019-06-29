Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕRT на русском вчера в 14:46
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
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Происшествия
Упавший телевизор покалечил ребенка под Петербургом
Телевизор рухнул на годовалого ребенка в доме на улице Школьной в поселке Высокоключевом Гатчинского района Ленинградской области.
Обновлено в 03:27
Общество
В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на предсезонный матч
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Состояние тротуаров беспокоит жителей Брянска
Жители Брянска обсуждают в соцсетях состояние тротуара на улице Костычева. Снимки недостроенной дорожки вызвали возмущение комментаторов.
Обновлено в 03:32
Политика
СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца
Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных
Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Здоровье
Медики: Отеки ног могут указывать на развитие серьезных заболеваний
Медики решили напомнить, что данное состояние связано не только с употреблением большого количества воды, но и указывает на развитие серьезных заболеваний.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Пострадавший от взрыва дом во Владимирской области обследуют комплексом «Струна-М»
«Скорее всего, 30 июня дом будет обследован при помощи диагностического комплекса "Струна-М"»,— говорится в сообщении администрации города.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи
Обновлено в 03:15
Баскетбол
«Бруклин» заключит с Ирвингом четырёхлетний контракт на $ 141 млн
«Бруклин Нетс» запланировал с разыгрывающим Кайри Ирвингом встречу, во время которой ожидается подписание четырёхлетнего контракта на общую сумму $ 141 млн, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:52
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 15:51
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров
Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено вчера в 14:26
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено вчера в 07:20
Здоровье
Врач года в Татарстане: «Сейчас дети высшего класса не учатся в медицинских институтах»
Профессор Энвер Богданов о "молодых" инсультах, развитии платной медицины, поисках "турецкого седла" и консультантах сериала "Доктор Хаус" Шеф неврологической клиники РКБ, заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов в этом году одержал победу в конкурсе "Врач года — Ак чэчэклэр" и был признан лучшим врачом республики.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Технологии
Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату
Обновлено вчера в 12:10
Авто
УАЗ показал забытую версию «буханки»
Ульяновский автомобильный завод показал одну из забытых версий популярной модели 3909 «Комби» («буханка»).
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 1 по 7 июля
Ожидается поступление финансов.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
В селе Хабарное Оренбургской области начался природный пожар
В Оренбургской области спасатели готовятся к эвакуации жителей села Хабарное, передает ОТР.
Обновлено вчера в 08:48