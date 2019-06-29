Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕRT на русском 14:46

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
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Климкин раскрыл главную проблему Украины

Народные новости16:07

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возвращения России в ПАСЕ

РИА Новости14:20

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

RT на русском14:46

В Киеве назвали главную опасность возвращения России в ПАСЕ

Lenta.ru14:23

Климкин: РФ может начать вести переговоры с ЕС «за спиной Украины»

News.ru14:22

Климкин назвал главную проблему Украины после возвращения России в ПАСЕ

РБК16:03

Климкин назвал главную проблему Украины

Газета.Ru14:09
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Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту

Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Политика

Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.
Обновлено в 19:30
Футбол

Ди Мария: «Месси отдает все силы сборной Аргентины на Кубке Америки»

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился мнением об игре Лионеля Месси на Кубке Америки.
Обновлено в 15:19
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 22:41
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено в 13:55
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

Армия Турции нанесла удар по позициям в Сирии

Военнослужащие турецкой армии атаковали позиции на территории Сирии, с которых до этого наносились удары по наблюдательному пункту в Идлибе.
Обновлено вчера в 06:11
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Мария Порошина поделилась отпускным снимком с детьми

«С детьми», - кратко подписала снимок Мария Порошина и поставила смайлик в виде сердечка.
Обновлено в 23:12
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
Общество

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено в 22:13
Политика

Путин прибыл в Иркутскую область

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Обновлено в 14:16
Происшествия

Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске

Обновлено в 21:28
Политика

Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января

Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото

Обновлено в 23:25
Наука

Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью

Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
Обновлено в 11:11
ЖКХ

Воду отключат в Благовещенске с 1 по 3 июля

Воду отключат с с 22 часов 1 июля до 24 часов 3 июля.
Обновлено в 22:08
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Тайваня

Обновлено в 21:58
Политика

Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в воскресенье

Обновлено в 22:09
Политика

Путин отреагировал на возражения Элтона Джона

Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.
Обновлено в 04:13
Общество

Гидрометцентр прогнозирует сложную паводковую ситуацию в Красноярском крае до 1-2 июля

Паводковая ситуация в Красноярском крае будет сложной до 1-2 июля, сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Политика

Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
Обновлено в 22:09
Наука

Физики из России сделали еще один шаг к созданию световых компьютеров

Физики из России выяснили, как устроены светочувствительные молекулы, которые можно использовать в качестве основы для оптической памяти компьютеров будущего.
Обновлено 27 июня в 06:27
Общество

Несколько часов в центре грузинской столицы продолжается Марш свободы

Обновлено в 15:01
Происшествия

Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира

Экипаж самолета Санкт-Петербург - Анталья экстренно посадил самолет в столичном аэропорту Внуково для спасения пассажира, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:24
Наука

У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами

На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено в 00:02
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
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